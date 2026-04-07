威剛3月營收破百億 Q1營收年增1.6倍雙創新高

威剛董事長陳立白先前表示，AI對記憶體需求「又快又猛又長」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）3月營收以105.4億元挺進單月百億俱樂部，月增47.09 ％、年增逾1.8倍，改寫歷史新高元，第一季營收達261.1億元，年增1.6倍，再創單季新高里程碑，已達去年全年營收的近一半。

威剛表示，公司擁有多元客戶訂單需求及足量庫存後勤戰力，3月營收再度乘著價量齊揚雙動能，以105.4億元改寫單月營收新紀錄，不僅年增率高達181.5%，同時DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。

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威剛董事長陳立白指出，在Agentic AI今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至2027年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。

展望第二季，除了DRAM及NAND Flash合約價仍將至少40%以上級距大幅成長，陳立白更看好威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。且在全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告AI應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至Agentic AI的主動模式，這也意味著AI對算力與儲存空間的需求再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限瓶頸下2年內無有效解方。威剛也將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026年開始迎來績效最強的新篇章。

威剛3月營收年增181.5%達105.4億元，其中DRAM貢獻67%，SSD占比26%，其餘7%為記憶卡、隨身碟、外接式硬碟等其他產品。累計第一季營收為261.1億元，DRAM仍為第一大產品項，占比達68%；SSD比重約24.9%，其他產品占7.1%。

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