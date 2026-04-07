仁寶強化車用佈局 在美成立子公司SYLUX

仁寶（2324）積極擴大車用電子布局，管理層今天表示，集團已於美國成立子公司SYLUX，鎖定紅外線感測與低光源安全解決方案。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）積極擴大車用電子布局，管理層今天表示，集團已於美國成立子公司SYLUX，鎖定紅外線感測與低光源安全解決方案，強化在汽車領域的技術與市場佈局。隨著全球車輛安全法規持續升級、夜間與低能見度行車需求提升，後續將透過在地化據點深化與車廠（OEM）及一階供應商（Tier 1）合作，搶攻次世代車輛感知市場。

仁寶指出，SYLUX已於美國完成公司登記，並於全球主要汽車設計據點設立據點，涵蓋日本東京、韓國首爾、德國慕尼黑、羅馬尼亞蒂米什瓦拉，以及美國密西根州法明頓山與加州哥利塔，同時於台北設有據點，形成「全球在地化」布局。此一架構有助於貼近客戶需求，加速專案開發與車輛整合進程，並提升對北美及各區域市場的即時支援能力 。

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在技術布局上，SYLUX聚焦汽車紅外線感測技術，發展包含汽車級紅外線攝影機、人工智慧（AI）感知與分類技術，並結合雷達與可見光攝影機進行感測器融合（Sensor Fusion），同時支援先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛應用。公司亦導入ASIL-B（汽車安全完整性等級B）功能安全設計，強化系統可靠度與量產能力 。

隨著全球法規對車輛安全要求日益嚴格，包含美國聯邦機動車安全標準（FMVSS 127）針對行人自動緊急煞車（PAEB）提出更高規範，特別是在夜間與低光源環境下的偵測能力，帶動紅外線感測技術需求快速升溫。仁寶藉由SYLUX平台，提供可量產的紅外線安全解決方案，以因應未來車輛安全標準演進。

SYLUX執行長Richard Seoane認為，在美國成立專注於紅外線技術的公司，是推動車輛安全創新的重要一步，未來將持續強化與客戶的協作關係，加速車輛整合進程，並提供有助於保護駕駛、乘客及行人的先進感測技術 。

仁寶看好紅外線感測技術可在黑暗、眩光、霧天及雨天等複雜環境中發揮關鍵作用，突破人類視覺與傳統感測器限制，成為車輛感知系統的重要一環。未來將持續與全球車廠合作，推動相關技術於乘用車與商用車平台的導入，搶攻智慧移動與自動駕駛市場商機。

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