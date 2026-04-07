4/8最後買進日倒數！33檔股東會紀念品重點整理

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品接力登場，從實用小物到超商商品卡應有盡有，也讓市場話題熱度一路飆升。根據最新整理，明（4月8日）為搶進33檔股東會紀念品資格的最後買進日，包括中纖（1718）燕窩飲、兆赫（2485）統一超商50元商品卡、農林（2913）日月紅茶茶包、新興（2605）玻璃沙拉碗等，想領紀念品的投資人，得在期限前完成持股卡位，否則一錯過，就只能等明年。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1464
|得力
|4月8日
|商品卡50元
|2
|1718
|中纖
|4月8日
|燕窩飲一份
|3
|1732
|毛寶
|4月8日
|「毛寶小蘇打植萃香氛液體皂」500g
|4
|2025
|千興
|4月8日
|香皂乙塊
|5
|2380
|虹光
|4月8日
|沙威隆潔淨抗菌組
|6
|2417
|圓剛
|4月8日
|不鏽鋼保溫杯
|7
|2457
|飛宏
|4月8日
|統一超商35元商品卡
|8
|2485
|兆赫
|4月8日
|統一超商50元商品卡
|9
|2493
|揚博
|4月8日
|保溫保冷袋（紀念品數量如有不足，得以價值相當者替代之）
|10
|2535
|達欣工
|4月8日
|BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺
|11
|2605
|新興
|4月8日
|玻璃沙拉碗
|12
|2913
|農林
|4月8日
|日月紅茶2.4公克*20入茶包（紀念品數量不足時，將提供等值商品）
|13
|3052
|夆典
|4月8日
|五合一工具組
|14
|3211
|順達
|4月8日
|統一超商50元商品卡
|15
|3213
|茂訊
|4月8日
|鍋寶萬用不沾刀具三件組
|16
|3236
|千如
|4月8日
|運動涼感巾
|17
|3317
|尼克森
|4月8日
|好來輕便組（好來超氟強化琺瑯質牙膏50g+好來經典纖柔軟毛牙刷乙支）（紀念品數量不足時，將以價格相當者替代之）
|18
|3360
|尚立
|4月8日
|白米或等值產品
|19
|3707
|漢磊
|4月8日
|美容巾
|20
|4108
|懷特
|4月8日
|清潔品
|21
|4111
|濟生
|4月8日
|靚亮膠原蛋白
|22
|4533
|協易機
|4月8日
|統一超商35元商品卡
|23
|4541
|晟田
|4月8日
|統一超商35元商品卡
|24
|4566
|時碩工業
|4月8日
|摺疊休閒帽
|25
|4716
|大立
|4月8日
|濕紙巾或等值商品
|26
|4749
|新應材
|4月8日
|7-11商品卡
|27
|5355
|佳總
|4月8日
|木漿棉百潔擦
|28
|6220
|岳豐
|4月8日
|洗手串皂
|29
|6226
|光鼎
|4月8日
|蜂王草本皂80g
|30
|6233
|旺玖
|4月8日
|全家便利商店35元禮物卡（紀念品數量不足時，將提供等值商品）
|31
|6411
|晶焱
|4月8日
|7-11商品卡50元
|32
|6787
|晶瑞光
|4月8日
|對摺式收納運動帽
|33
|9938
|百和
|4月8日
|竹炭襪2雙
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