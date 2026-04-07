4/8最後買進日倒數！33檔股東會紀念品重點整理

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品接力登場，從實用小物到超商商品卡應有盡有，也讓市場話題熱度一路飆升。根據最新整理，明（4月8日）為搶進33檔股東會紀念品資格的最後買進日，包括中纖（1718）燕窩飲、兆赫（2485）統一超商50元商品卡、農林（2913）日月紅茶茶包、新興（2605）玻璃沙拉碗等，想領紀念品的投資人，得在期限前完成持股卡位，否則一錯過，就只能等明年。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1 1464 得力 4月8日 商品卡50元 2 1718 中纖 4月8日 燕窩飲一份 3 1732 毛寶 4月8日 「毛寶小蘇打植萃香氛液體皂」500g 4 2025 千興 4月8日 香皂乙塊 5 2380 虹光 4月8日 沙威隆潔淨抗菌組 6 2417 圓剛 4月8日 不鏽鋼保溫杯 7 2457 飛宏 4月8日 統一超商35元商品卡 8 2485 兆赫 4月8日 統一超商50元商品卡 9 2493 揚博 4月8日 保溫保冷袋（紀念品數量如有不足，得以價值相當者替代之） 10 2535 達欣工 4月8日 BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺 11 2605 新興 4月8日 玻璃沙拉碗 12 2913 農林 4月8日 日月紅茶2.4公克*20入茶包（紀念品數量不足時，將提供等值商品） 13 3052 夆典 4月8日 五合一工具組 14 3211 順達 4月8日 統一超商50元商品卡 15 3213 茂訊 4月8日 鍋寶萬用不沾刀具三件組 16 3236 千如 4月8日 運動涼感巾 17 3317 尼克森 4月8日 好來輕便組（好來超氟強化琺瑯質牙膏50g+好來經典纖柔軟毛牙刷乙支）（紀念品數量不足時，將以價格相當者替代之） 18 3360 尚立 4月8日 白米或等值產品 19 3707 漢磊 4月8日 美容巾 20 4108 懷特 4月8日 清潔品 21 4111 濟生 4月8日 靚亮膠原蛋白 22 4533 協易機 4月8日 統一超商35元商品卡 23 4541 晟田 4月8日 統一超商35元商品卡 24 4566 時碩工業 4月8日 摺疊休閒帽 25 4716 大立 4月8日 濕紙巾或等值商品 26 4749 新應材 4月8日 7-11商品卡 27 5355 佳總 4月8日 木漿棉百潔擦 28 6220 岳豐 4月8日 洗手串皂 29 6226 光鼎 4月8日 蜂王草本皂80g 30 6233 旺玖 4月8日 全家便利商店35元禮物卡（紀念品數量不足時，將提供等值商品） 31 6411 晶焱 4月8日 7-11商品卡50元 32 6787 晶瑞光 4月8日 對摺式收納運動帽 33 9938 百和 4月8日 竹炭襪2雙

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