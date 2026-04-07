航太與軍工產能滿載至9月底 八貫3月與首季營收雙創新高

航太與軍工動能強勁推升成長，八貫3月與第一季營收雙創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫企業（1342）今日公告3月營收3.71億元，累計第一季營收9.17億元、年增率達17.77％，受航太與軍工動能強勁推升成長，3月與第一季營收雙雙改寫單月及單季歷史新高紀錄，八貫也表示，在接單動能支持下，目前產能已滿載至9月底，訂單能見度維持一定水準。

八貫表示，3月營收續創高峰，航太與救生產品中，逃生滑梯用布領域已奠定主力供應商地位，出貨動能顯著增強，帶動航太救生3月業績年月雙增雙位數成長表現，加上今年戶外新產品鋪貨，通路銷售優於預期，帶動品牌客戶持續追加訂單，與全球醫療產品需求持續穩健，在整體訂單暢旺帶動下，3月產能利用率顯著提升，3月營收月增51.37％、年增31.74％，繳出亮眼成績。

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全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，帶動軍工相關需求快速成長，八貫受惠軍工客戶持續追加訂單，大幅提升3月軍工業績月增達125％，使軍工產品成為四大產品線中值得關注的潛力業績高成長動能，且後續需求明確與穩定，整體訂單有望延續至今年底。

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