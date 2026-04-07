泓德能源擬配息2.5元 買回3000張庫藏股

泓德能源擬配息2.5元，買回3000張庫藏股強化市場信心。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股泓德能源（6873）董事會今（7）日通過配發2.5元現金股利，並決議啟動庫藏股買回計畫，預計自今年4月8日至6月7日止，以自有資金買回3000張普通股，佔公司已發行股份約2.10%，買回價格上限為每股145元。

泓德能源指出，此次同步規劃股利配發與庫藏股買回，除持續落實對股東的穩定回饋外，也從資本運用與組織發展角度出發，強化員工持股制度，面對能源市場持續轉型與波動，公司透過實際行動展現對營運體質與長期成長策略的信心，進一步穩定市場預期。

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泓德能源今年以來營運動能逐步回穩，海外布局持續推進並逐漸展現成果，包括日本北海道Helios儲能案場完成融資，顯示國際資本市場對資產與商業模式的肯定；同時，旗下星星電力與日本中部電力Miraiz建立合作，切入電力交易與價格風險管理應用，在國內市場，星星電力與欣欣生技食品展開表後儲能合作，持續拓展企業能源服務市場。

展望後市，泓德能源也預期，今年台灣、日本與澳洲持續推進開工與營運量體，帶動整體成長動能，隨著星星電力規劃於今年進入資本市場，集團在電力服務與能源資產整合布局將更為完整，持續推動電力資產化與多元市場經營模式的發展。

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