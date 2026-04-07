騰輝：3月營收衝近4年新高 Q1航空航天材料出貨翻倍

騰輝今年首季營收表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今日公告3月營收達4.81億元，月增35%，年增33%；累計第一季營收達12.4億元，年增22%，並較去年第四季成長12%。今年度營收不僅成功擺脫頹勢，無論單月或累計數字年增率均有雙位數，業績重返顯著成長軌道，更締造近四年來新高。

騰輝表示，營收攀升主要得益於長期佈局的高毛利航空航天聚醯亞胺（PI）材料開花結果。今年1月該產品應用訂單甫創下歷史新高，3月再度刷新紀錄，月增幅達52%，累計第一季年成長翻倍，並且較去年第四季度成長達50%，反映材料需求暢旺，產品滲透率持續上升，吸引更多客戶青睞，全球市佔率大幅擴大。除了在國防、航天領域保持領先外，應用更延伸至半導體測試領域，搭配RCC/RCF等高功率薄膜產品及高速材料逐步放量，成長力道將持續逐季增強。

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展望未來，騰輝指出，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，公司亦獲得世界級半導體測試設備商的認可，新材料的認證量產持續增加；低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR／VR／機器人／載人飛行載具等應用，已獲得終端認證且初始訂單初步放量。此外，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，公司已成功轉嫁，預期漲價效應將逐步發酵，對營收產生顯著貢獻。海外客戶認證與應用近期亦大幅發酵，對高階產品的發展挹注新的動力。在價格後續逐步調升、各類高階材料通過認證並放量，以及海外終端認證成功發酵的三引擎帶動下，將為營收注入明顯成長動能。公司將持續朝向「少量多樣、客製化應用」的產品策略布局，並透過優化產能配置，以精準對接市場需求增長。在多箭齊發之勢下，可望有效強化市場競爭地位及進一步鞏固市場布局，帶動營收與獲利貢獻提升，展現充沛的成長後勁。

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