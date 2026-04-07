4月除息債券ETF「前三強」出爐 年化配息率皆逾8％

四月份除息之債券ETF年化配息率，前三強之配息率，皆達6%以上。（表格為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕四月份進入債券ETF除息旺季。據目前已公布配息的債券ETF資料顯示，四月份除息之債券ETF年化配息率前十強之配息率，皆達6%以上，其中，「前三強」包括「台新美元銀行債」（00842B）、「國泰優選非投等債」（00727B）以及「第一金優選非投債」（00981B），年化配息率皆逾8%。

對此，法人表示，隨美國、以色列及伊朗戰事延續，油價維持高檔、股市陷入震盪之時，全球債市現金仍往投資等級債券湧進，據美系銀行統計，資金仍往信評較高、現金流較為無憂之標的進行優先配置。

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根據統計，4月年化配息率前5名之債券ETF，由最高開始排序包括：台新美元銀行債配息率為10.24%，暫居第一；緊接著是國泰優選非投等債，配息率為8.49%；第一金優選非投債，配息率為8.14%；群益優選非投等債為7.55%以及凱基美國非投等債為7.19%。進一步看，台新美元銀行債是唯一年化配息率逾10%，今年來受益人數大增32%表現亮眼。

台新美元銀行債（00842B）研究團隊表示，聯準會主席鮑威爾表示，儘管戰事引發能源價格波動，但長期通膨預期仍保持穩定，央行會選擇觀察其影響而非立刻採取行動，並強調目前政策利率及立場仍處於合適的水平，市場解讀其言論偏向鴿派。此外，鮑威爾也點出目前未見私募信貸出現傳染性風險，加計市場重新訂價較遠期降息之可能，使得金融產業重新獲得青睞。

以00842B台新美元銀行債券15年期以上ETF基金為例，所追蹤之彭博美元銀行債券15年期以上指數，即篩選全球財務體質穩健之銀行，除了信評要求需達投資等級之外，債券流通在外餘額亦有5億美元以上的要求，有助於在追求收益的同時，兼顧風險控管。

台新投信指出，在地緣政治局勢動盪及私募信貸仍有疑慮下，大型金融公司仍為市場首選，以大型銀行之應付突發事件的經驗及儲備而言，相較於小型銀行都更加豐富，建議投資人優先選擇評級較高且債券流通性佳之金融債券ETF。

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