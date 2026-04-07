北市都更添利多 新劃93處、1214.26公頃地區降門檻

「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」今（7）起生效，新增93處更新地區，都更同意比例門檻降為75%。（台北市更新處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市為協助全市加速都更整合程序及促進城市整體發展，「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」，劃定93處更新地區共1214.26公頃，較2018年公告發布實施增加559.26公頃。台北市都市更新處表示，劃定更新地區後，辦理都更同意比例門檻降為75%，老舊社區更新已跨出嶄新一步。

更新處表示，為協助推動都更，自2018年公告發布實施全市共85處更新地區共655公頃，期間推動社會住宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設，至今已逾6年；市府在2023年再次啟動全市通盤檢討修訂劃定更新地區，以城市環境、建築物情況等進行綜合評估，共劃定93處更新地區共1214.26公頃。

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經3次市都委會審議及2次專案小組討論，並在都委會審議期間辦理現地勘查，歷經多次審議討論及聽取民眾意見，為促進地區發展及保障人民權益，於2025年12月18日經市都委會會議審決，補辦公開展覽30日及說明會後，採分階段（第一階段）公告發布實施。

市府在今年2月11日至3月12日補辦公展廣納民意，4月2日公告發布實施，自今（7）日起生效「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案（第一階段）」，公告第一階段主動劃定的範圍外，將續將綜整評估各方意見，再提請市都委會逐案討論劃定可行性。

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