凱基00981T第4次配息出爐 擬配0.057元 年化殖利率6.2％

凱基金控旗下凱基投信公告凱基00981T第4次配息。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基投信公告，凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）第4次配息結果，每受益權單位擬配發新台幣0.057元，預計4月20日除息、5月15日發放，投資人最後買進日為4月17日。00981T採月配息，若以前1個交易日收盤價10.98元計算，年化配息率6.2%。

凱基投信回顧今年第一季的全球市場表現，受到中東戰事影響，布蘭特原油一度飆破每桶120美元，引發市場通膨疑慮與債券拋售潮，美國10年期公債殖利率於3月底顯著上揚。美股也受市場情緒影響震盪走弱，S&P 500 指數首季上下震盪逾 635 點，最終下跌 4.81%。台股更震盪超過6,000點，所幸有AI需求支撐，首季仍繳出8.09%的正報酬，表現優於美股。

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展望2026年全年，凱基投信指出，受惠CSP大廠資本支出持續大幅成長，今年台灣商品出口年增率由6.3%上修至22.2%，GDP年增率同步上修至 7.71%。台灣半導體及相關零組件廠商在AI時代逐漸提升附加價值，將帶動整體台股企業獲利顯著成長。

債市方面，儘管今年以來市場雜音不斷，整體債券基金仍延續去年的資金淨流入態勢，第一季已連續11周呈現資金淨流入，在市場雜音接續影響債券價格走勢下，帶動今年以來債券信用利差放寬，殖利率同步走高，投資價值浮現，其中未受債券拋售風暴波及、票面利率相對高的BBB級債，尤其值得留意。

投資操作策略建議方面，凱基投信表示，荷姆茲海峽封鎖將對企業獲利及消費力道造成的連鎖反應程度，未來將牽動市場情緒，建議投資人應做好資產配置，透過股債、區域適度分散。在美國企業大規模變現AI投資之前，相對看好獲利優先受惠的台股AI供應鏈族群；若中東戰事推升通膨上漲壓力、使短期利率波動維持高檔，信評居中、存續天期居中的信用債，將有助提升票息水準、降低利率波動風險。

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