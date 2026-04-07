李四川走訪林口產業園區拋AI願景 研議檢討工業區舊法規與污水費制度

國民黨新北市長參選人李四川（右）與林口工二產業園區廠商協進會理事長葉家君（左）交流。（李四川競辦提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川今（7）日走訪林口工二產業園區、吳福洋襪子故事館，除與企業員工互動交流外，也聆聽第一線產業心聲。李四川表示，當選後將發揮解決多個直轄市法規障礙的經驗，全面檢討工業區陳年舊規。此外，他也針對AI轉型提出市政願景，未來將提供企業學習資源與經費支援，並研議優化污水處理費機制，力求在合情合法前提下，確保法律能支持產業發展。

李四川今日參訪林口傳統產業轉型成果，實地了解業者與觀光結合的現狀。他強調，憑藉過去擔任三個直轄市副市長的資歷，深知產業界許多困難皆源自過往的法律規定。「如果一件事合情合理卻不合法，那法律就有問題」，他以協助輝達（NVIDIA）台北總部土地移交案為例，強調法律應與時俱進，當選後將在合情合法的前提下，推動法規檢討，確保法律能支持產業發展。

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隨後，在與林口工二產業園區廠商協進會座談時，台股份有限公司代表兼理事長葉家君針對產業升級提出建言。李四川表示，針對使用污水處理設施，企業認為收費制度有檢討空間，他未來將研議優化機制，以減輕產業壓力。

面對AI科技飛速發展，李四川說，其實AI現在的表現已經很進步，像是開視訊會議時，只要對方講話，AI就能翻譯、再按一個鍵還能抓重點整理，因此，市府這方面應該可以提供相關資訊，包括學習資源、經費支援等，當選之後，他也會來推動這項工作。

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