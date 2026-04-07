28歲工程師籌到7.7億資金！挑戰解決一個「冷門軍事問題」

戈爾茲伯勒共同創辦的軟體開發公司「符文科技」（Rune Technologies），專注於軍事後勤領域。（圖擷取自符文科技官網）

〔財經頻道／綜合報導〕從19歲進入Facebook人工智慧團隊，到成為國防獨角獸「安杜里爾工業公司」（Anduril Industries）首席工程師，來自奧地利的戈爾茲伯勒（Peter Goldsborough）原本走在典型矽谷菁英路徑上。然而，他卻在職涯不到10年時選擇離開高薪職位創業，投入一個幾乎沒人關注的領域：軍事後勤。

如今，戈爾茲伯勒共同創辦的軟體開發公司「符文科技」（Rune Technologies），正專注於解決戰場上最基本卻關鍵的問題：如何在混亂環境中，確保部隊擁有足夠的燃料、水、彈藥與物資。公司已於2025年完成2400萬美元（約7.74億元新台幣）A輪融資，並進入美軍實際演訓場域驗證。

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美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，戈爾茲伯勒自學程式起家，曾短暫就讀慕尼黑工業大學，但很快認為，比起課堂學習，實作更能提升能力。大學僅就讀一年，他便選擇輟學。

戈爾茲伯勒19歲那年獲得Facebook AI研究團隊的工作機會，將學業與產業視為兩條並行道路後，最終選擇直接進入矽谷。他回憶：「我認為在那裡可以學到更多，所以決定放手一搏。」

離開Facebook後，他加入安杜里爾工業公司，投入機器學習與國防技術開發，並與前線部隊合作部署系統。這段經歷讓他看見國防科技的另一面。

戈爾茲伯勒指出，他在安杜里爾工業公司參與了許多非常先進的國防技術，業界普遍關注無人機、AI、自動化這些會自主飛行、會爆炸的東西，但幾乎沒有人關心後勤。戈爾茲伯勒認為，在現代戰爭規劃與軟體系統中，「幾乎沒有人在思考後勤尾端」，也就是武器耗盡後，如何快速補充飛彈、燃料與設備這些關鍵問題。這個缺口，成為了他創業的起點。

戈爾茲伯勒在2024年7月共同創辦了符文科技，該公司核心產品TyrOS，是一套專為軍事行動打造的後勤與補給管理平台。他將後勤定義為：「確保部隊或武器系統擁有足夠的燃料、水、彈藥與食物，完成任務。」該公司的軟體可透過數據整合與預測分析，協助軍方掌握物資、車輛與人力配置，並預測未來補給需求。

TyrOS不只是資料呈現工具，而是能整合資訊並提供決策建議，例如能計算最佳補給路徑，如何最快將彈藥送達前線，或為故障無人機提供零件支援。

在高度強調自動化的領域中，符文科技採取「以人為本」的設計理念。戈爾茲伯勒強調，系統並非取代人，而是讓人持續掌握決策權。「我們的核心是讓人類始終在決策迴圈中。」、「目標是支援人類，提供足夠資訊，讓他們以專業判斷做出決策。」

戈爾茲伯勒從一開始就將「與前線用戶驗證」視為不可妥協的原則，他在開發程式之前，就花了大量時間與軍方後勤人員訪談，甚至一天進行數十次對話，深入了解第一線需求。

2025年初，TyrOS進入美國陸軍第4步兵師試點計畫，並在加州訓練中心實際運作。短短半年內，已有超過50名後勤人員在高壓環境中使用該系統。

戈爾茲伯勒說：「如果系統不好用，他們會立刻棄用，但結果是很多人成為支持者。」目前，該技術已納入美軍下一代指揮控制系統計畫，並持續擴大在夏威夷第25步兵師與科羅拉多第4步兵師部署。此外，軍方也利用該系統，透過士兵身上感測器快速偵測傷亡事件，並協調救護車或直升機進行後送醫療。

戈爾茲伯勒強調，創業家不能只依賴想像，而是必須面對現實層面。符文科技在測試過程中，曾有個設計在短短3秒內被用戶否決，迫使團隊立刻調整，提醒創業家不要活在幻想中設計產品。他說：「很多人根據想像中的使用者行為開發產品，而不是觀察真實行為。你在那種幻想世界待得越久，就離真正有價值的產品越遠。」

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