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SpaceX公布IPO細節 目標6月初啟動說明會

2026/04/07 13:29

SpaceX公布IPO細節，目標6月初啟動說明會。（示意圖，路透社）SpaceX公布IPO細節，目標6月初啟動說明會。（示意圖，路透社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引知情人士消息報導，馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司「SpaceX」週一（6日）晚間在與銀行團隊開會中，概述了該公司備受關注的首次公開募股（IPO）計劃，包括將把大量股票分配給散戶投資者，並計劃在IPO說明會啟動後，於6月舉辦一場接待1500名散戶投資者的活動。

報導指出，SpaceX公司財務長約翰森（Bret Johnsen）在週一晚間會議中表示，散戶投資者將是SpaceX IPO的「核心部分」，其比重將超過歷史上任何IPO。他表示，這一安排是刻意設計，旨在回饋長期支持SpaceX和馬斯克的散戶投資者。

知情人士還透露，SpaceX預計將於6月8日當週啟動IPO說明會，屆時公司高管和銀行家將向投資者推介發行計劃。

此外，SpaceX也計劃於6月11日舉辦大型散戶投資人活動，預計將接待約1500名投資人。除了美國，英國、歐盟、澳洲、加拿大、日本和南韓的散戶投資人也將有機會參與。

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