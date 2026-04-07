配息要課稅！財金教授周冠男呼籲ETF應推「不配息級別」造福百萬投資人

配息要課稅! 財金教授周冠男（左二）呼籲ETF應推出「不配息級別」造福投資人。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期凱基投信推出「凱基台灣TOP 50ETF（009816）」，掀起一股「不配息ETF」風潮，被稱為「0050教主」的政大財金教授周冠男也直指，國外已有不配息級別的ETF，希望看到元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）也能推出「不配息級別」，更能造福數百萬需要長期累積資本的投資人。

周冠男直指「不要相信配息比較安心」，因為高配息商品總報酬較低，配息配的本來就是自己的錢，只是換個方式把錢拿回來而已，況且配息還要課稅，不配息商品具有節稅與自我控制的效果，才真正能讓你安心。

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他也說，目前0050仍然會配息，不過，投資人可以買0050連結基金不配息級別，配息會自動滾回本金，具有節稅的好處，也可享受長期複利效果，簡單說，稅率20%以上的人，買0050連結基金可以有實質節稅效果。

不過周冠男分析，0050連結基金是元大投信管理的基金，當連結基金持有0050時，因為也是元大投信的ETF，所以不另外收取管理費用，但連結基金需要有約5%的現金部位以備申購贖回，另還有萬分之一的銀行保管費，換句話說，這5%的現金部位恐造成資金有閒置的可能，且現金部位需要額外收管理費。（雖然投信有加入期貨部位，盡量讓閒置資金的損失降低。）

他認為，其實國外已經有不配息級別的ETF，例如iShares與Vanguard在歐洲都有發行追蹤標普500的ETF，其中CSPX（追蹤S&P500）是目前歐洲規模最大的S&P500 ETF，共有4個級別，以美元不配息級別規模最大；反觀台灣，目前買連結基金雖然可達到不配息的節稅目的，但仍有許多交易摩擦成本，且成交價格是下單後一天的淨值，也造成價格的不確定性。

周冠男呼籲，目前0050以及006208加總有將近350萬的受益人，他最希望看到的，是這兩個ETF也能夠推出不配息級別，造福廣大需要長期累積資本的投資者。

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