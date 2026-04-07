味丹出售北士科5876坪土地 開價超過176億元

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，科技業、壽險業者買土地算法不同。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕挾帶輝達在台北市北投士林科技園區興建海外總部的利多，味丹集團旗下的豐樂地產委託商仲業者出售新洲美段88、90、91地號等土地、約5876坪，根據房產業者指出，目前傳出賣家心中土地售價為每坪300萬元、推估總價超過176億元。

根據接受賣家委託的戴德梁行表示，賣家預計要出售的土地可分為兩筆，全部採議價方式進行，一筆新洲美段88地號、約1676坪，推估底價超過50億元；另一筆則是新洲美段90、91地號、約4200坪，預估底價超過125億元，目前已有兩位數的業者詢問過，主要以科技業、壽險業者為主，佔比各約5成。

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不過，房產業者指出，目前北士科土地區域行情每坪270萬元，若進一步觀察輝達以122億元取得T17、T18地上權、拆算每坪地上權價格約104萬元來看，其實與所有權土地行情有著明顯差距，甚至連4成都不到。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，目前潛在買方科技業與壽險業者的算法不同，前者是自用需求，出價只要符合自用成本，但後者則是要符合最低收益率2.97%，因此。兩者出價多少有些差距。

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