台積電入列！外媒點名目前拋售潮中「這2檔必須買進」

外媒指出，目前拋售潮中值得買的2檔高成長人工智慧股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，今年以來，科技股拋售拖累標普500指數，目前約下跌4%。儘管如此，由AI驅動的多頭行情可能仍有上漲空間。摩根士丹利預估，到2028年全球AI支出將接近3兆美元，其中超過80%的投資尚未發生。在這樣的背景下，領先科技公司仍持續看到強勁需求。以下是在這波下跌中值得布局的2檔高成長AI股票。

1.Palantir Technologies

Palantir股價目前較近期高點下跌約28%，但公司對其人工智慧平台（AIP）的需求正在加速成長。該平台幫助企業與政府機構即時整合數據、決策與營運，使最先進的AI模型能真正應用於日常業務。這種差異化優勢轉化為高價值的長期合約與強勁財報表現。去年營收年增56%，超過44億美元；第四季年增率更達70%，其中美國商業收入暴增137%。

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Palantir的競爭優勢在於，能幫助大型企業將AI轉化為成本節省與實際利潤，讓其軟體深度嵌入企業日常運作，提高轉換成本與客戶黏著度。這也使公司能將約一半營收轉化為自由現金流。雖然Palantir目前估值偏高，但若營收與利潤率持續強勁，這樣的溢價或許合理。市場預估，到2028年其營收有望成長至接近150億美元，超過目前的三倍。

2.台積電（TSMC）

台積電是全球最具價值的公司之一，其關鍵角色在於為蘋果公司等頂尖企業生產先進晶片。隨著消費性電子與資料中心對晶片需求激增，公司長期創造優於市場的報酬。

台積電在先進製程領域的主導地位，使客戶願意為其規模、可靠性與技術實力支付溢價。最新一季營收達340億美元，年增25%；高達54%的營業利益率，更凸顯其強大定價能力。

其主要客戶也包括大型雲端服務供應商，而這些企業已指出「晶片供應不足」是AI基礎建設的關鍵瓶頸，讓台積電對未來需求具有高度能見度。公司預期至2029年營收年均成長25%，其中AI相關晶片營收年增率將超過50%。

目前股價較近期高點下跌約13%，但以約24倍本益比來看，估值仍屬合理。憑藉領先地位與明確成長動能，台積電為投資人提供參與AI浪潮的有力機會。

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