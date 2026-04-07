川普毀滅打擊倒數 市場觀望新台幣盤中微升0.7分

連假後台股補漲飆逾500點 新台幣32元整數關卡前拉鋸、暫收31.965元

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕清明連假過後，台股在國際股市反彈帶動下補漲開出，大盤跳空走高、盤中漲幅逾400點，惟外電報導伊朗再度拒絕美國提出的停火最後通牒，川普嗆毀滅性打擊倒數，帶動國際油價走揚、美元指數重返100大關，使新台幣兌美元早盤一度由升轉貶，在32元整數大關前陷入橫向盤整，中午暫時收在31.965元、升值0.7分，台北外匯經紀公司成交量5.08億美元。

回顧連假期間，市場原先對美伊停火協議抱持樂觀預期，帶動美股四大指數及日經、韓股同步反彈，也成為今日台股開高的重要支撐。不過，美方由原定4月6日的最後通牒延長24小時至4月7日晚間8點（台灣時間8日上午8點），美國總統川普表示，戰事升溫或緩和，端視伊朗是否在期限內做出回應。

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在國際不確定性未解下，匯市交投趨於謹慎。新台幣今早以31.92元、升值5.2分開出，盤中一度升抵31.915元，最低下探至31.995元，上下波動不到1角。

觀察主要亞幣表現，美元指數仍在高檔震盪，日圓與韓元於連假期間大致維持區間整理，今早隨美元再度轉強，日圓小幅走貶，韓元則在1508兌1美元附近震盪整理，整體亞幣走勢偏向觀望。

匯銀人士指出，上週美國公布的就業數據優於市場預期，儘管這份就業報告尚無法反應中東戰事影響，但市場對聯準會今年降息的期待確實在逐漸降溫中。目前市場除持續關注美伊是否能在期限內達成停火協議外，本週將公布的聯準會會議紀錄以及3月消費者物價指數（CPI）也成為市場焦點。尤其自2月底中東戰事爆發以來，國際油價大幅走高，市場憂心將推升通膨壓力，不僅可能延後Fed降息時點，甚至不排除再度升息的可能性。

展望後市，匯銀人士認為，在美元偏強與地緣政治風險未解的情況下，新台幣短線仍偏震盪整理，32元整數關卡將成為多空攻防重點。

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