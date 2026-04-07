台裔囝仔超狂創業！靠「這產品」顛覆市場2年賺4700萬 美媒揭成功心路

圖左為Jess Wu，圖右為Susana Chen，2人憑藉不同尋常的商業模式，短短2年營收達150萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國紐約，有2名台灣女子創立妝新創品牌，以「穿戴式美甲」迅速打入市場，她們憑藉不同尋常的商業模式，短短2年營收達150萬美元（約新台幣4736萬元），並進駐超過2000家零售通路，近期更登上了美國知名創業節目《創智贏家》（Shark Tank）並拿到投資。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，Susana Chen與Jess Wu在紐約創立美妝新創公司Never Have I Ever，創業源自一個簡單的問題：如果藝術可以存在於意想不到的「畫布」上，不只是印在T恤或帽子上呢？

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品牌創意源自Susana Chen的靈感，藝術不僅能印在T恤或帽子上，也能存在於指甲貼、暫時紋身或牙齒裝飾等「意想不到的畫布」。她曾在紐約唐人街幫助母親販售紀念品，也在 帕森設計學院畢業後創立非營利組織，累積了豐富的藝術與創業經驗。

Jess Wu則帶來品牌行銷及系統管理的專業背景，協助品牌快速建立運營架構。兩人於2023年11月正式推出Never Have I Ever，品牌名稱象徵創業首次嘗試、藝術家探索新媒介，以及消費者勇於嘗試新造型的精神。

她們做的不是普通的穿戴式美甲，而是全球第一個「藝術授權」美甲品牌，每一款指甲彩繪都來自獨立藝術家的原創設計，藝術家還能獲得版稅收。Susana Chen表示，品牌的核心理念是支持藝術家，讓創作者能從作品中獲利。品牌與超過100位藝術家合作，支付5%版稅，並與藝術家密切合作，確保產品忠於原作。

創業初期，兩人將產品帶到手作市集測試市場，週末營收即可達3000至5000美元（約新台幣9.5萬至16萬元）。成功後，他們進軍大型貿易展，吸引多個零售平台上架。品牌也進入文化機構，讓消費者將藝術帶回家、以穿戴形式展現個性。

截至2025年底，品牌團隊約十人，年營收150萬美元（約新台幣4736萬元），售出12萬件商品，年成長3.5倍。Susana Chen表示「兩年內從週末市集拓展到超過2000家店面，成長速度非常快。」

近期，Never Have I Ever登上美國知名創投節目Shark Tank，成功與知名投資人Kevin O’Leary達成交易，以15萬美元換取公司10%股權。Jess Wu強調，品牌未來將持續擴展零售通路，合作更多藝術家，並希望成為「即時美麗」市場的首選品牌，她說「現在創業不需要龐大團隊或巨額資金，只要清楚自己想做什麼，為什麼想做，就能開始。」

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