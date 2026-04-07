「我都安排好了」！父生前暗藏「不可告人」1封信 引爆意想不到遺產之爭

父生前暗藏「不可告人」1封信，引爆意想不到遺產之爭。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受人尊敬的80歲父親正一（化名），生前說的１句話是：「我已經安排好了，你們不必擔心」，然而當兒子健二（化名）在葬禮後整理遺物時，意外在書房發現1封棕色信封，裡面藏著1份遺囑，不僅揭露父親與1名叫紗友理育有1名私生子，並將全部財產分一半給紗友理，對於父親不可告人的秘密，健二不僅勃然大怒，且決定聘請律師，拼死抵抗。

日媒報導，「我真希望這一切都只是１場夢，」住在東京郊區的健二（化名，56歲）說。他的年收入約800萬日圓（約新台幣160萬），與妻子共同組建了1個雖不富裕但幸福的家庭，並供養著上大學的女兒。

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幾年前，在他即將退休的前1天，他接到母親的電話，得知父親過世的消息，便立刻趕回家。 「我非常尊敬我的父親。他每天從早到晚辛勤工作，從不抱怨，養活身為全職家庭主婦的母親和3個孩子。」

然而，當他時隔1年多再次回到父母家時，那份「尊敬」卻在他眼前瞬間崩塌。導火線是他整理父親遺物時，在父母書房裡偶然發現的棕色信封。在健二父親書房裡發現了1封棕色信封，裡面是１份經過公證的遺囑。

健二的父親是當地1位頗有名望的退休教師,他為人嚴厲，但對家庭極其關愛，常說的一句話是：「我已經安排好了，你們不必擔心。」然而，在他去世後不到49天，這份信任就被無情地打破了。

「當我讀到遺囑的內容時，我感覺心臟都要停止跳動了。上面列出了１個我從未謀面的『受益人』的名字。」遺囑中寫道，父親將自己全部財產的一半，包括祖宅的土地和房屋，遺贈給住在鄰鎮的１位名叫紗友理的女子，此外，遺囑中還發現了證實他與這名女子育有１名「私生子」的文件。

父親多年來一直過著雙重生活，嘴上還說著“我不會給你添麻煩”，這讓健二怒火中燒。 「我甚至為了支付學費都打工。我一直以為父親生活節儉，所以還給他寄錢，結果他卻把錢都花在了那個女人身上……」。

根據遺囑有權繼承財產的紗友理已經發出通知，要求出售土地並將現金交給她。父親的背叛就會像惡夢一樣，不斷在健二腦海中閃現，健二決定聘請律師，拼死抵抗，阻止父親出售自己的家宅。

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