手握近2000萬卻不敢花！退休公務員夫妻生活「極致節儉」、子女看傻眼

即便累積鉅額資產，仍不敢花錢、甚至連小額支出都感到不安，成為不少退休族面臨的隱形焦慮。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即便累積鉅額資產，仍不敢花錢、甚至連小額支出都感到不安，成為不少退休族面臨的隱形焦慮。理財專家指出，老後理財不只在於「存多少」，更關鍵的是「敢不敢用」，否則即使財務無虞，生活品質仍可能大打折扣。

《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師小川洋平分享了改編自真實案例的故事，指出一對退休地方公務員夫妻正雄先生（化名，72歲）與妻子和子女士（化名，73歲），在退休後每個月合計年金收入約30萬日圓（約新台幣6.1萬元），加上存款與退休金累積約9600萬日圓（約新台幣1953萬元），資產水準遠高於一般標準。

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然而，兩人卻過著「極致節儉」生活，每月生活費卻壓低在15萬日圓（約新台幣3.05萬元）以下，由於正雄先生出身農家，住家旁仍保有一大片農地，至今仍作為家庭菜園使用。每逢夏秋蔬菜盛產期，幾乎可達自給自足，肉類與魚類則習慣在超市打折時一次大量購買並冷凍保存。「茶應該在家泡」是他們的基本觀念，外出甚至連100多日圓（約新台幣20元）的飲料都捨不得購買。

兩人目前居住的，是正雄先生自幼成長、屋齡超過100年的老宅。雖然進行過最低限度的修繕，但水電設備已超過30年未更新，木造外牆也已明顯褪色，外觀上完全看不出是擁有高額資產的家庭。他們冬季取暖使用從附近山林撿拾的柴火與樹枝，以煙囪式爐具取暖，因此即使在寒冬，電費與燃料費合計也僅約2萬日圓（約新台幣4070元）。

然而，兩人的子女卻對此感到不解，由於子女並不清楚父母的資產狀況，每逢返鄉時，總會擔心父母經濟拮据，甚至主動提出「這次我們請客，偶爾出去吃飯吧」，卻總被以「太浪費了」為由堅決拒絕。

小川洋平分析，像正雄先生夫婦這樣，明明擁有充足資產，卻對花錢抱持強烈抗拒的人，其實並不罕見。許多退休族受到「資產不能減少」的固定觀念影響，加上對未來不確定性的焦慮，導致即使有能力消費，仍選擇壓抑支出，儘管有能力花錢，卻選擇「不花」，這樣的生活樣貌，與其說是節約，不如說更接近對「花錢本身的恐懼」。

小川洋平指出，如果本人對簡樸生活感到滿足，那當然沒有問題。但若是「明明可以花，卻花不下手」，就有必要從「人生滿足度」的角度重新思考，如安排旅遊、培養興趣或與家人共享生活，都是提升晚年生活品質的重要方式。

小川洋平建議，金錢不應只是「用來累積的工具」，而應是「透過使用創造價值的手段」，不需要刻意追求意義或樂趣，但重要的是停下來思考：對自己而言，什麼才是最重要的？剩餘的人生想如何度過？他強調，與「守住資產」同等重要的，是思考「如何使用資產」。這正是實現富足老後不可或缺的關鍵觀點。

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