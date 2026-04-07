AI帶動算力與電力爆發 中信009819開募鎖定「新基建商機」

中國信託投信推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），7日正式展開募集（中信投信提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕生成式AI熱潮蔓延，伴隨推陳出新的各式應用，各科技巨頭加大投資力道，以解決AI相關基礎建設「跟不上」的問題，凸顯隨著AI易用性提高，「算力」及「電力」將呈現猛爆性成長。中國信託投信推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），今（7）日正式展開募集，聚焦算力與電力兩大「AI新基建」投資主題。

009819經理人陳雯卿表示，自Open AI的ChatGPT問世以來，越來越多的AI模型如雨後春筍般出現，去年Google的Gemini Pro模型釋出後，一度震撼市場，不過近期Anthropic的Claude，因其Claude Code、Claude Cowork等功能，讓AI脫離過往的問答，已可以與使用者協作，更貼近Agentic AI的應用。這除了凸顯AI科技日進千里外，也代表將大幅提高Token消耗與運算需求。

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陳雯卿指出，隨著AI運算跨入百家爭鳴階段，花旗預估張量處理器（TPU）、網通晶片等客製晶片（ASIC），未來3年出貨增速將達50%，超過通用型AI晶片。其中網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom）作為Google TPU長年關鍵合作夥伴，有望持續受惠Google在內多家廠商的TPU訂單，同時也扮演協助AI突破傳輸高牆的關鍵角色。

此外，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。中信投信引用美國銀行（BOA）數據指出，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國數據中心電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。

陳雯卿表示，本次推出的009819，精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋博通，還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、星座能源，以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy），均為支撐AI未來發展的關鍵基礎建設新星公司。

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