中菲行第1季空運量年增20％ 空轉海不排除出現

中菲行董事長錢文君。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際物流業者中菲行（5609）3月自結集團合併營業額26.41億元，年增3.4%，月增28.4%。在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近20%、月增達40%；海運貨運量則與去年同期大致持平、月增約10%，整體貨運量維持穩健成長。累計第一季合併營業額達70.51億元，年增0.9%，其中，空運貨運量年增約20%、海運貨運量年增近10%。

中菲行指出，近期中東地緣政治緊張升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險，為全球物流體系增添不確定性。根據市場觀察及產業數據顯示，受荷姆茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，亞洲主要海運樞紐港口壅塞情況已有升溫跡象，包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響。

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中菲行說，隨著能源價格走高與航空燃油成本上揚，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升，市場亦關注部分貨量改採海運或海空聯運的可能性，整體運輸交期與成本波動風險同步增加，此一變化亦反映供應鏈重組趨勢下，多元運輸模式需求持續提升。

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