Costco熱狗套餐2026年該賣多少錢才不虧？真實數字曝光

Costco自1985年以來，一直保持著低廉的熱狗套餐售價。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）所販售商品的價格，總是保持在令人印象深刻的低位，許多人首先想到的就是最受歡迎的熱狗套餐，自1985年以來，這份熱狗加汽水的套餐僅1.5美元（約48元新台幣），更值得一提的是，飲料還可免費續杯，成為市場上少數「不漲價」的經典案例，但這也不免讓人好奇，Costco要把熱狗套餐賣多少錢才不會虧損？外媒指出，若以通膨調整後的成本來看，這項組合如今理應售價達4.52美元（約145元新台幣），。

若單純以成本與通膨推估，熱狗加上可無限續杯的飲料，其實際價格早已遠高於1.50美元。美國經濟研究所（AIER）推算，若完全反映通膨，該組合價格應達4.52美元，等同目前價格的三倍以上。

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然而，Costco並未選擇調漲熱狗套餐，而是採取「虧本引流商品」（Loss Leader）策略，也就是說，Costco刻意以低於成本的價格販售部分商品，藉此吸引顧客進店消費，並透過其他高毛利商品補回利潤。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）今年3月更親自重申熱狗套餐不會漲價的立場，表示「只要我還在，熱狗價格就不會改變」，強調這項商品對品牌與客流的重要性。

實際上，這項策略確實奏效，許多消費者在網路上分享，原本只是為了熱狗而進入Costco賣場，最終卻購買更多商品。他們也成為Costco營收的重要來源。

隨著通膨壓力持續侵蝕消費力、實體店來客數下降，愈來愈多企業開始採用類似策略。例如2025年，麥當勞（McDonald's）便重新推出5美元套餐，試圖讓速食價格再次親民。

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