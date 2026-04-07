小摩CEO警告：私募信貸損失恐比預期更大

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，由於貸款標準放寬，負債累累的公司貸款損失將高於許多人的預期，因為人們對於規模達1.8兆美元（約新台幣57.63兆元）的私募信貸產業健康狀況愈來愈擔憂。

《金融時報》報導，過去10年，隨著監管將小摩等大型銀行擠出部份市場，非銀行貸款業務發展迅速。戴蒙在致股東的年度信中表示，自己相信，當信貸週期到來時，與當下的市場環境相比，所有槓桿貸款的損失整體都會高於預期。戴蒙直言，這是因為信貸標準幾乎全面略微下降。

請繼續往下閱讀...

戴蒙點出幾個例子，包括在評估借款人時對於未來抱有積極樂觀的解設，較弱的條款，以及更多使用實物支付（PIK），也就是借款人延後償還貸款。

去年，戴蒙用「蟑螂」一詞來形容問題貸款，這一說法在華爾街相當常見。戴蒙指出，金融業已經很久沒有經歷信貸衰退，因此似乎有些人認為他永遠不會發生。

戴蒙在談到美國經濟時表示，儘管情勢令人不安，而且近期出現一些疲軟，但美國經濟仍保持韌性，消費者仍在賺錢和消費。戴蒙也警告，由於美以對伊朗的戰爭，石油和大宗商品價格有可能出現「持續的重大衝擊」。

戴蒙透過年度股東信就產業和小摩事務以外的議題發表意見，他表示，美國需要歐洲取得成功。但去年他再次批評歐洲正進入一個「關鍵的十年」，卻無力採取行動。戴蒙寫道，歐洲從未完成經濟聯盟，這代表著歐洲各國的經濟表現一直不盡人意，導致他們的GDP相對於美國的水準從2000年的90％如今降至約70％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法