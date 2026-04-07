美股「此價位」是關鍵入場點 高盛：未來1個月系統化資金將淨買入200億美元

高盛表示，系統化資金（CTA）預計在未來1個月可能轉為淨買入約550億美元（約新台幣1.76兆），其中約200億美元（約新台幣6400億）將流入美股。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市過去1個月約2400億美元（約新台幣7.67兆）拋售轉折點即將到來，高盛表示，系統化資金（CTA）預計在未來1個月可能轉為淨買入約550億美元（約新台幣1.76兆），其中約200億美元（約新台幣6400億）將流入美股，而標普500在6720至6740點是1個關鍵「重新入場區」，屆時短期和中期趨勢信號將轉為正面，可能加速趨勢跟隨策略的資金流入。

外媒報導，高盛在週一發給客戶的報告中表示，在近期市場拋售中，將股票部位削減至多年低點後，系統化投資者正準備重新轉向買入股票。

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高盛預計，這項轉向將是漸進的，未來1週的買入力度僅約50億美元（約新台幣1600億），因此短期影響可能較為有限。

不過，高盛董事總經理Lee Coppersmith寫道，這種自動化買盤正在改善，但更像是月中階段的順風因素，而不是立刻提供支撐。

這一轉變可能意味著本輪股市拋售接近轉折點。此前，受伊朗戰爭引發的油價飆漲影響，投資人情緒承壓，標普500指數一度較歷史高點下跌約9%。儘管近期美國股市已顯現初步反彈跡象，但衝突走向仍充滿不確定性。

短期反彈力度將決定這些資金加倉的激進程度。高盛模型顯示，如果未來1個月標普500上漲約8%，系統化資金的全球買入力度可能擴大至2200億美元（約新台幣7.04兆），其中超過一半將流向美國市場；反之，如果再下跌約10%，則可能觸發額外約1100億美元（約新台幣3.52兆）的拋售。

關鍵技術位或將指引市場方向，高盛分析師Paul Leyzerovich指出，標普500在6720至6740區間是1個關鍵“重新入場區”，屆時短期和中期趨勢信號將轉為正面，可能加速趨勢跟隨策略的資金流入。

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