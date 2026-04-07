國票金21.9萬股東快看 300元「高級法蘭絨毯」正式亮相

國票金今年將進行董事改選，股東會紀念品大手筆贈送價值300元的「高級法蘭絨毯」，圖案今日正式公開（國票金提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）今年將進行董事改選，2大民股及官股3方爭搶席次，今年的股東會紀念品預算，也由往年的50元，大手筆提高至300元。國票金已拍板，紀念品選定「高級法蘭絨毯」，圖案以「熊兔同框」為主題，結合「熊賺」與台語「攏賺」的諧音，強化品牌識別與溝通效果。

國票金將於5月29日舉行股東常會進行董事改選，董事會已通過席次由目前的9席一般董事、4席獨立董事共13席，增至10席一般董事及5席獨立董事共15席。去年大舉加碼持股的泛公股，持股比例已達22％，市場傳言，公股規劃爭取過半席次主導經營權，國票金也在3月董事會中，經由表決，通過金控將斥資4500萬元，將以往僅有價值50元「商品卡」，一舉提高至300元。

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外界關注300元的股東會紀念品，將以何種形式提供？國票金日前公告，紀念品為「高級法蘭絨毯」，國票金表示，此次選定的「法蘭絨毯」，是以「熊兔同框」為主題，採用奶油色系搭配手繪風格圖樣，並融入品牌角色元素，整體設計偏向居家生活風格；材質選用法蘭絨，具備輕量、保暖與親膚特性，可應用於日常使用情境。設計概念則以「熊」象徵穩定與守護，並結合「熊賺」與台語「攏賺」的諧音，傳遞穩健經營與共享成果的理念，強化品牌識別與溝通效果。

根據公告，此次的「高級法蘭絨毯」，將在寄發開會通知書後各大徵求地點將開始發放，若品項不足時得以同值商品替代，建議有意領取的股東盡早領取。持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

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