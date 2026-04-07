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焦點股》台達電：3月營收看好 買盤提前卡位

2026/04/07 10:43

台達電現階段根據不同客戶需求，同步推進多項新一代電力架構，包括800伏直流與400伏直流電源方案。（資料照）台達電現階段根據不同客戶需求，同步推進多項新一代電力架構，包括800伏直流與400伏直流電源方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於ODM（原廠委託設計製造）廠與CSP（雲端服務供應商）客戶拉貨動能持續暢旺，備受市場期待3月營收續創歷史同期新高表現，帶動今日盤中股價站回1500元大關，截至上午10時27分暫報1505元，漲幅5.24%，成交量5952張。

台達電現階段根據不同客戶需求，同步推進多項新一代電力架構，包括800伏直流與400伏直流電源方案，並視各家CSP系統設計策略彈性導入。儘管市場普遍預期高壓直流架構要在2027年後才會大規模普及，但台達電因部分客戶推進速度較快，管理層看好今年即有機會開始出現相關營收，整體貢獻則可望自明年起逐步放大。

在新動能布局上，台達電將氫燃料電池視為解決未來能源瓶頸的重要選項，此類產品具備高發電效率與低碳排特性，目前已完成樣品測試，預計今年底進入量產，明年開始貢獻營收，在下游客戶的RE100減碳目標推動之下，未來可望成為分散式發電與資料中心備援電力的重要方案。

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