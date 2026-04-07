近10年清明節後台股上漲機率高！台股主動式ETF攻守兼備

近10年台股大盤清明節後期間平均表現。（表格整理：群益投信）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股清明節連續假期結束，儘管歷年資料顯示清明對台股盤勢影響不大，但今年除了長假效應外，加上美以伊戰爭變數，台股勢必也會跟著國際市場連動。根據群益投信統計整理資料顯示，近10年清明節後台股各期間後市平均表現都正報酬，不過今年因變數增加，雖然對台股後市不看淡，建議可以台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，趁台股拉回時逢低分批布局。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股近期震盪劇烈，在操作策略方面，建議投資人採取風險控管與區間操作並行的策略，面對高檔震盪環境，避免過度追高，改以分批布局與逢回承接為主要操作原則，並以產業趨勢與基本面成長作為核心判斷依據，而此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

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主動群益科技創新（00992A）ETF經理人陳朝政指出，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，台股現階段令投資人很難捉摸，統計近10年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢，投資人不必過度擔憂。雖然現階段又是第一季底第二季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的中東地緣政治風險亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，不過，今年全球 AI資本支出成長有機會超過70%，受惠國際AI資本支出強力灌注台灣今年經濟，今年台灣經濟成長率很可能超過去年的表現，AI仍是市場關注的核心投資主題，可重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域。

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