六都電動機車補助方案全出爐 這縣市最高補助4萬9300元

六都電動機車補助方案全數公告！台灣智慧移動產業協會（SMAT） 今（7）日指出，今年各縣市政府持續補助民眾轉用電動機車，更加大補助力道， 補助金額再提高，增加額度最高突破萬元。（SMAT提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕六都電動機車補助方案全數公告！台灣智慧移動產業協會（SMAT） 今（7）日指出，今年各縣市政府持續補助民眾轉用電動機車，更加大補助力道， 補助金額再提高，增加額度最高突破萬元。

SMAT 盤點今年六都政策，歸納出四大亮點：「補助金額再提高」、「專案加碼更多元」、「資費補助更直接」及「首創銷售電動機車獎勵金」。

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透過這些創新且精準的政策工具，六都政府不僅照顧到民眾的基本購車需求，更從長期使用成本面向排除轉換障礙，為台灣運具轉型注入強勁動力。

SMAT 分析，今年六都補助的首要亮點為「補助金額再提高」，增加額度最高突破萬元。補助總額是帶動民眾轉換電動機車的關鍵誘因，與2025年相比，六都補助皆顯著提高。

在加計中央補助後，台北市最高補助4萬9300元，政策力道是全台之冠；高雄市與桃園市則分別以4萬5500元及4萬5300 元緊追其後，分居全台第二、三名。

進一步分析今年補助方案細節，六都在「專案加碼更多元」上展現高度的包容性與分眾化，透過因地制宜的加碼機制，高雄市鎖定青年、醫護與家長祭出重磅加碼，金額達 2萬元。

新北市為強化汰換動能，推出「雙汰舊」與「早鳥」方案，最高加碼1萬9000 元補助；桃園市的專案加碼族群，則全面性涵蓋婦幼、青年、青壯與原住民，更擴大納入外送員、守望相助隊及電動機車騎士等使用族群。

台南市在幼幼與青年補助之外，特別將政策觸角延伸至物流及外送等商用領域，全面加速運具電動化進程；針對育有 12歲以下幼童的家庭。

台北市今年首度推出「袋鼠方案」加碼8000元，台中市則有「兒童專案」加碼 3000 元，無論是有新購或汰購需求的家庭皆能受惠。

此外，「資費補助更直接」已成為縣市政府推動運具電動化的重要政策。台北市今年首次宣布電池資費加碼補助8000 元；台南市不僅提供重型7200 元、輕型3600 元的月租費補助，且今年放寬對象限制，讓更多市民受惠，展現強大誘因。

高雄市則持續推動月租費方案，依單、雙電池車款分別給予 3600 元與7200元補助。六都以外，今年則有新竹市加碼2000元充換電費用，將補助從購車延伸至電池資費的政策，實質降低電動機車騎士的使用負擔，成為引導民眾從油轉電的關鍵助力。

桃園市則「首創銷售電動機車獎勵金」。桃園市提供機車行銷售電動機車每輛500元的獎勵金，這項政策將補助對象從消費者擴及至通路端。SMAT 認為，這項創新作為將能有效激勵傳統機車行轉型，並積極推廣電動機車。

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