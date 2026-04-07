焦點股》佳必琪：搶攻新世代AI商機 猛攻漲停

佳必琪董事長張舒眉（左3）3月率隊前往輝達GTC大會，看好AI基礎設施不僅推升運算能力需求，也同步帶動電力傳輸與熱管理技術革新。（佳必琪提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接元件解決方案供應商佳必琪（6197）持續整合材料、散熱與電力架構的技術實力，搶攻下一世代AI資料中心建置商機。隨著大盤在清明假期過後大漲，佳必琪在買盤加持之下亮起紅燈，截至上午9時54分暫報漲停價173元，成交量2454張，尚有67張漲停價委買單尚未成交。

佳必琪董事長張舒眉3月率隊前往輝達（NVIDIA）GTC大會，看好AI基礎設施不僅推升運算能力需求，也同步帶動電力傳輸與熱管理技術革新。該公司因應客戶「美國製造」需求，攜手美系連接器廠Anderson Power，共同切入AI基礎設施快速擴張所帶動的高功率連接領域，共通推動資料中心朝向高功率密度與高效率供電架構演進。

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佳必琪規劃，公司與Anderson Power之間的合作聚焦於高電流（high current）、高密度（high density）連接技術，由Anderson Power提供連接器設計能力，佳必琪則負責整合至客製化線材模組（cable assembly），依據客戶在配置、法規、外型尺寸及製造策略上的差異需求，提供端到端（end-to-end）解決方案，並透過台灣、越南及美國等地的製造據點支援全球客戶。

根據佳必琪觀察，AI資料中心的電力架構正朝多元供電模式發展，包括高電壓直流（HVDC）、高電流及三相電系統，甚至延伸至微電網（microgrid）應用。部分新型微電網架構可能採用高達1000V直流匯流排（DC bus），對既有連接技術形成挑戰，需透過新材料與設計創新加以因應。在散熱設計方面，資料中心正加速導入液冷（liquid cooling）與浸沒式冷卻（immersion cooling）技術，對連接器與線材的耐用性提出更高要求。

張舒眉指出，不同冷卻方式將直接影響產品設計，例如浸沒式系統需具備耐液體特性，氣冷架構則須優化氣流通道配置，顯示連接方案已從單一元件升級為整體系統設計的一環，並需在設計初期即與客戶高度協作，強化客製化與系統整合能力。

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