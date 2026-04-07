焦點股》台積電：Q1獲利看好 法說會前卡位買盤增

外資估台積電Q1毛利率達66.8%，股價高漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中東戰火雖持續僵持，但投資人淡化戰事升級疑慮，美國股市四大指數6日全面上漲，台積電ADR終場漲0.8%，台積電（2330）本周四將發放季度股利、周五公布3月營收，下周四將召開法說會，市場預期營收可望走高，第一季營收與獲利創新高可期，激勵今股價開高走高，以1850元開出，截至9點36分，股價最高來到1855元，上漲45元、漲幅2.49%，成交量逾6900張，市值重返48兆元之上。

台積電規劃本周四將發放去年第三季盈餘配發每股6元現金股利，合計發出1555.9億元，本周五將公布3月營收，市場預期在先進製程供不應求情況下，營收將走高，帶動第一季營收創新高可期。下周四的法說會，法人也預期將繳出獲利新高的佳績。

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外資法人最新報告指出，台積電第一季毛利率預估可達66.8%，超過公司財測的63%-65%，第二季可達66.4%，毛利率走高原因在於3、5奈米先進製程產能利用率超過100%，溢價急單需求增加，產品價格順利調漲約6-10%，加上跨廠區營運最佳化降低閒置設備成本，新台幣匯率貶值有利因素，儘管2奈米製程量產初期與海外擴廠等因素，可能對毛利率造成稀釋，但整體先進製程產能吃緊，支撐台積電長期的毛利率持穩在高點，重申對台積電的投資評等優於大盤，並將目標價由新台幣2250元上調至2400 元。

外資法人並預估台積電今年美元營收年成長達35%，明年將達30%，成長動能來自高效能運算及蘋果強勁拉貨帶動，成功抵銷消費型PC與Android智慧型手機市場疲軟態勢。AI算力需求顯著增強，客戶對台積電先進製程需求緊俏，預估3奈米、2奈米產能預訂已達2027 年。今年到2028年的三年間，台積電累計資本支出估將高達1900億美元，為前三年近兩倍，產能擴增計畫包括在南科、高雄及寶山及中科廠，美國二廠投產時間預計將提前至 2027年中旬，三廠則可能於2028年底或2029 年上半年啟動量產，先進封裝CoWoS產能也持續擴產。

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