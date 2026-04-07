焦點股》宏捷科：3月營收報喜 直奔漲停

3月營收報喜，宏捷科直奔漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到資料中心、低軌道衛星需求發酵，砷化鎵大廠宏捷科（8086）3月營收4.32億元、月增16%、年增48%，寫下22個月以來新高紀錄，今日股價開盤後不到半小時直衝漲停138元，截至9:54分為止，漲停打開，股價暫報135.5元、上漲10元、成交量超過7300張。

宏捷科指出，近期包括800G資料中心與Wi-Fi 7在無人機應用端出貨成長幅度顯著擴大，成為推升非PA業務的重要催化劑，同時，包括低軌道衛星相關產品、砷化鎵太陽能、LiDAR產品也在多領域應用，出貨持續放量，尤其是光通訊產品在3-6個月內將會有重大的突破發展，看好第二季營收可望較首季持續成長，毛利率可維持30%高水準，看好今年營運持續成長。

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觀察三大法人動態可發現，外資上週四買超607張，主力買超達457張；法人分析，宏捷科今年1-3月累計營收達12.22億元、年增率高達58.38%，而去年每股稅後盈餘3.36元，以目前價位來看本益比仍低，若全年毛利率維持30%，再加上營收持續大幅成長，今年獲利可期，可逢低布局。

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