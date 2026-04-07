自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》宏捷科：3月營收報喜 直奔漲停

2026/04/07 10:06

3月營收報喜，宏捷科直奔漲停。（擷取自官網）3月營收報喜，宏捷科直奔漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到資料中心、低軌道衛星需求發酵，砷化鎵大廠宏捷科（8086）3月營收4.32億元、月增16%、年增48%，寫下22個月以來新高紀錄，今日股價開盤後不到半小時直衝漲停138元，截至9:54分為止，漲停打開，股價暫報135.5元、上漲10元、成交量超過7300張。

宏捷科指出，近期包括800G資料中心與Wi-Fi 7在無人機應用端出貨成長幅度顯著擴大，成為推升非PA業務的重要催化劑，同時，包括低軌道衛星相關產品、砷化鎵太陽能、LiDAR產品也在多領域應用，出貨持續放量，尤其是光通訊產品在3-6個月內將會有重大的突破發展，看好第二季營收可望較首季持續成長，毛利率可維持30%高水準，看好今年營運持續成長。

觀察三大法人動態可發現，外資上週四買超607張，主力買超達457張；法人分析，宏捷科今年1-3月累計營收達12.22億元、年增率高達58.38%，而去年每股稅後盈餘3.36元，以目前價位來看本益比仍低，若全年毛利率維持30%，再加上營收持續大幅成長，今年獲利可期，可逢低布局。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財