全球前5大黃金儲備國排行揭曉 台灣想加碼買黃金？

台灣黃金儲備約423公噸。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年初數據顯示，世界黃金儲量最大的國家是美國，擁有約8133公噸黃金儲備。至於台灣部分，日前央行總裁楊金龍指出，台灣黃金儲備維持在423公噸，而針對立委詢問在近期地緣政治升溫之際，是否調高配置比例？楊金龍對此也做出回應。

根據《Daily Ausaf》指出，前5名黃金儲備國家分別為美國（8133公噸）、德國（3362公噸）、義大利（2451公噸）、法國（2436公噸）、俄羅斯（逾2300公噸）。

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此外，根據報導，中國官方黃金儲備量為2264公噸，但專家表示，實際上中國的黃金儲備可能比數據顯示的多更多，因為中國、俄羅斯都在逐步增加黃金投資，以降低對美元的依賴。

至於台灣方面，雖然《Daily Ausaf》並未揭露出台灣排名與目前黃金儲備持有量，但楊金龍在上月30日，在立法院財委會業務報告時表示，目前台灣黃金儲備維持在423噸，「沒增加也沒減少」，在外匯存底的比例占比約5%到10%。

楊金龍去年10月曾表示，若外匯存底充裕，不排除增持黃金儲備，但台灣黃金儲備似乎多年未出現變動。針對立委關切台灣黃金存量目前全球排名第13，占外匯儲備約一成，在地緣政治風險升溫之際，是否調高配置比例。

楊金龍上月30日回應，黃金配比並非固定，未來將視時機彈性調整；他坦言央行確實有進場意願，但目前金價偏高、時機不佳，將持續觀察市場，尋求合適切入點。

楊金龍說：「我們有考慮過增持，只是還沒做，現在覺得貴。」他強調，目前我國發行準備仍以黃金與外匯存底為基礎，整體儲備結構維持穩健。

在全球經濟不確定性升高之際，黃金再度成為各國關注焦點。作為重要的避險資產，黃金具備穩定價值的特性，不僅有助於支撐一國貨幣穩定，也能提升其在國際貿易體系中的信用與地位。

各國央行持續將黃金納入外匯儲備，以分散風險並因應美元波動與金融市場變化。同時，黃金亦常被用作國際貿易中的抵押資產，用於償還債務或調節貿易失衡，成為維持經濟穩定的重要工具。

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