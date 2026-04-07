睽違7年！印度再次向伊朗購買石油 專家點破背後殘酷真相

印度液化石油氣（LPG）運輸船「希瓦利克號」經荷姆茲海峽抵達印度古吉拉特邦的蒙德拉港。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕時隔7年，印度再次從伊朗購買石油，印度表示，1艘載有 4.4萬公噸伊朗液化石油氣（LPG）船隻，已停靠在印度南部的1個港口，對於印度採購行為，專家表示，這是與德黑蘭建立信任的機制，購買能源就像1份「保險單」，表明印度不打算在衝突中選邊站隊。

CNBC報導，由於美國和以色列對伊朗發動戰爭，導致供應中斷和能源價格高漲，印度中斷7年後開始從德黑蘭購買石油和天然氣。據能源情報公司Rystad Energy稱，這是自2019年來，首次恢復從伊朗進口能源。

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上週六，印度石油和天然氣部表示，在中東衝突造成的供應中斷期間，印度煉油商已從包括伊朗在內的40多個國家獲得了原油供應。

該部否認煉油商在伊朗原油的付款方面面臨任何障礙，並表示1艘載有4.4萬公噸伊朗液化石油氣（LPG）船隻已停靠在印度南部的1個港口。

Teneo南亞顧問查圖爾韋迪（Arpit Chaturvedi）在1封發給CNBC的電子郵件中表示，這是與德黑蘭建立信任的機制。他還補充說，購買能源就像1份「保險單」，表明印度不打算在衝突中選邊站隊。

他表示，作為回報，印度“希望伊朗予以合作”，以確保其船隻未來能夠安全通過荷姆茲海峽。

印度是世界第3大石油進口國和第2大液化石油氣消費國，嚴重依賴經由荷姆茲海峽的石油供應。印度約50%的原油和大部分液化石油氣都要經過這條戰略水道。

南亞研究所高級研究員兼研究主管帕利特表示，「印度在美國豁免其購買伊朗原油的制裁後，開始從伊朗購買石油」。他補充說，未來的進口量將取決於對伊朗石油的制裁是否會恢復，以及地區地緣政治局勢的演變。

儘管印度與德黑蘭有著長期的聯繫，但公眾越來越認為，自中東衝突爆發以來，新德里已經向華盛頓傾斜。

同時，17艘懸掛印度國旗的船隻正在等待安全通過海峽，另有7艘船隻在最近幾週與德黑蘭進行外交接觸後已通過該航線。此舉顯示印度正在明確劃定與美國結盟的界線。

Verisk Maplecroft 亞洲研究主管巴塔查里亞（Reema Bhattacharya）表示，「美國在危機時刻是1個可靠夥伴的假設已經反覆受到考驗」，並補充說，印度可能會尋求建立超越當前衝突的長期夥伴關係。

巴塔查里亞指出：「印度選擇與伊朗進行雙邊談判以尋求安全通行，而不是加入華盛頓提議的海軍聯盟，這是1種刻意保持距離的做法。」這反映了印度在能源領域的務實態度，以及不願公開捲入1場它並未選擇的衝突。

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