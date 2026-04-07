黃金還沒跌完？專家坦白說

週一（6日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（6日）黃金價格下跌，投資人觀望美伊局勢動向，等待荷姆茲海峽重新開放最後期限的進一步消息，專家指出，若能源價格進一步上漲，甚至可能重燃關於升息的討論空間，對黃金而言是利空消息。

黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司4654.99美元。

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黃金期貨收高0.1%，報每盎司4684.70美元。

《路透》報導，伊朗表示，正在尋求結束戰爭的持久方案，不願屈服於在臨時停火期間迅速重新開放荷姆茲海峽的壓力下，目前雙方都在權衡一項旨在結束這場為期五週衝突的框架。

目前伊朗、美國和以色列正在評估如何結束這場為期五週的衝突，伊朗表示，正尋求達成持久的停戰協議，並拒絕在臨時停火框架下迅速重啟荷姆茲海峽的壓力。

美國總統川普威脅，若週二前未能達成協議，將讓德黑蘭「嘗到地獄般的滋味」。

道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「市場焦點可能仍集中在戰爭和利率上。如果衝突持續，在供應趨緊的情況下，油價將緩慢攀升，從而加劇通膨壓力。」

他說：「這將使各國央行、特別是美國聯準會（Fed），在放寬政策上的空間更小了，如果能源價格進一步上漲，甚至可能重燃關於升息的討論，這對黃金而言是利空。」

另一方面，投資人關注的其他事項包括定於週三發布的Fed 3月政策會議記錄、週四公布的美國個人消費支出（PCE）數據，以及週五的消費者價格指數（CPI）。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌0.3%，報每盎司72.81美元。

現貨鉑金下跌0.6%，報每盎司1976.21美元。

現貨鈀金下跌1.1%，報每盎司1487.22美元。

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