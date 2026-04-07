伊朗拒開荷姆茲海峽！國際油價繼續飆

國際油價週一（6日）在震盪交易中走高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（6日）在震盪交易中走高，主因美國與伊朗相互升高言辭對抗，儘管雙方正透過間接談判，尋求可能緩解衝突的途徑。

布蘭特原油期貨收盤報每桶109.77美元，上漲74美分，漲幅0.68%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收於每桶112.40美元，上漲87美分，漲幅0.78%。

若油價要回落至較不過度高漲的水準，任何停止攻擊的行動，都必須伴隨重新開放關鍵航道荷姆茲海峽的協議。該海峽承載全球約5分之1的石油與天然氣運輸。隨著海峽封鎖，主要石油消費國，尤其是亞洲國家，已開始節省用油或削減消耗。

美國與伊朗已收到巴基斯坦提出的結束敵對行動框架，但在美國總統川普威脅，若伊朗未於週二前達成協議，將對其「降下地獄般的打擊」後，伊朗拒絕立即重啟荷姆茲海峽。自2月28日美國與以色列發動攻擊後，伊朗對航運展開打擊，導致荷姆茲海峽大致處於封閉狀態。

不過航運數據顯示，自上週四（2日）以來，仍有部分船隻通過海峽，包括一艘阿曼營運的油輪、一艘法國擁有的貨櫃船，以及一艘日本擁有的天然氣運輸船，反映伊朗允許其認定為「友好國家」的船隻通行的政策。

北歐斯安銀行（SEB）研究分析師赫瓦爾比耶（Ole Hvalbye）表示：「市場正試圖釐清未來預期。本週末最重要的消息，是有部分船隻成功通過海峽。」赫瓦爾比耶並指出，由於市場供應趨緊，歐洲持續將實體原油與成品油流向亞洲。

Again Capital合夥人基爾達夫（ John Kilduff ）指出：「目前情勢變化快速，各種和平方案不斷被提出。伊朗的言辭似乎拒絕停火提議，但同時又允許更多船隻通過荷姆茲海峽。」

週一的油價走勢，延續上週四的強勁漲勢，當時WTI大漲11%，布蘭特上漲8%，創下自2020年以來以絕對值計算的最大單日漲幅。

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