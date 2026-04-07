金價回落信號？多國央行開始賣黃金

近期，買黃金主力央行開始賣黃金了，市場正關注，是否為金價回落信號。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，向來被視為「最後防線」的黃金，正開始被部分國家動用來換取現金。從土耳其動用數十噸黃金、到市場傳出法國在金價高檔進行獲利了結，再到個別國家的資產調整動作，都讓市場開始浮現一個關鍵疑問：全球央行是否正悄悄轉向「賣方」，是否意味著金價已出現轉折訊號？

外媒認為，隨著伊朗戰爭持續，油價上漲支撐了美元。但現今戰爭的持續時間和走向仍不明朗，密切關注美元走勢就至關重要，因為它可能預示著黃金的後續走勢。儘管今年2月全球央行的購金仍是淨買入，但須注意一點，其購金速度正在放緩。

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外媒指出，在伊朗戰爭延燒、油價走高與美元轉強的環境下，部分央行確實出現動用黃金以補充流動性的情況。當原本長期穩定的買盤開始出現鬆動，短期內確實可能對金價形成壓力。但，更值得市場關注的，或許不是央行「是否在賣」，而是「為何要賣」。

專家指出，當避險資金需求凌駕資產配置，黃金從避險資產轉為流動性工具，這背後反映的可能是更深層的金融壓力。土耳其動用約50噸黃金，究竟只是個案，還是更大趨勢的開端，正成為市場密切觀察的焦點。

據報導，黃金通常被視為危機時期最不願動用的資產，以往只在外匯儲備不足或流動性吃緊時，才會被央行拿出來變現。根據世界黃金協會數據，2月土耳其與俄羅斯分別減持8噸與6噸黃金，但土耳其的情況遠比表面數據複雜。

報告指出，土耳其2月黃金儲備下降，主要反映的是財政部持有量的變動，而非央行直接出售。不過到了3月，土耳其央行明顯加大操作力度，市場估計其動用了約50噸黃金，用於補充流動性與進行外匯干預。

土耳其央行指出，這些交易中相當一部分屬於黃金與貨幣的掉期與期貨操作，意味著到期後黃金仍可能回流至儲備之中，並非完全意義上的「賣出」。

專家表示，土耳其動用黃金的關鍵在於匯率壓力與資本流動。隨著伊朗戰爭推升油價，土耳其這類能源進口國面臨更大的外匯支出壓力，進一步削弱貨幣穩定。同時，土耳其通膨目前仍高達約30%，利率則維持在約37%的高檔水準。在外匯存底逐步消耗的情況下，動用黃金幾乎成為最後的選項。

波蘭央行行長在3月建議政府，可通過出售約550噸黃金儲備中的一部分來籌集高達480億茲羅提（約130億美元）的資金，以資助國防開支，隨後再將黃金買回。

至於法國央行賣黃金，與土耳其和俄羅斯的政治動機截然不同，純粹是趁黃金價位高檔而出售賺取利潤。據報導，法國央行總裁Francois Villeroy de Galhau稱，已將原本儲存在紐約的最後一批黃金賣掉，同時再從歐洲買了等量且符合當前標準的黃金，約賺取了128億歐元（約台幣4723億）收益。

現今，法國黃金儲備總量仍保持不變、約2437噸，這些黃金現在全部儲存在法國央行金庫。

據報導，儘管已有部分央行已動用或想動用其黃金儲備，但整體來看，全球央行仍維持淨買入狀態。以2月數據來看，全球央行合計淨增持19噸黃金，其中波蘭大幅買入20噸，烏茲別克、捷克、馬來西亞、柬埔寨與中國也持續增持。部分國家甚至已連續多年累積黃金儲備，例如捷克已連續36個月淨買入，中國也達到16個月連續增持。

各國央行正日益將黃金視為其外匯存底的核心組成部分。自1996年以來，各國央行持有的黃金儲備首次超過了其持有的美國公債。目前，黃金佔各國央行外匯存底資產的20%，甚至超過了歐元（16%），僅次於美元（46%）。以印度儲備銀行為例，黃金佔印度外匯存底的17.2%。

值得注意的是，央行購金速度正在放緩。2025年央行平均每月購金約26噸，而2026年前兩個月合計僅25噸，平均降至12.5噸，顯示市場動能正在降溫。這點可從印度央行印證這一點。

據報導，印度央行於2025年購金量大幅降至4.02噸，遠低於2024年的72.6噸。截至2025年底，其黃金儲備達880.3噸的歷史新高，但之後購買節奏明顯趨緩，2026年僅在1月小幅增持0.13噸，2月則未再出手。

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