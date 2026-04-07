OpenAI、Anthropic和Google罕見合作 聯手打擊中國模型抄襲

知情人士表示，OpenAI、Anthropic和Google近期已經開始合作，對抗中國AI模型抄襲。（彭博、法新社資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，作為競爭對手的OpenAI、Anthropic和Google近期已經開始合作，試圖遏制中國競爭對手從美國頂尖AI模型中提取結果，以在全球AI競賽中獲得優勢。

《彭博》報導，知情人士透露，這3家公司正在透過與微軟（Microsoft）在2023年一同成立的產業非營利組織Frontier Model Forum共享資訊，以檢測違反服務條款的「蒸餾」嘗試。

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這種罕見的合作凸顯了美國AI公司擔憂的嚴重性，一些用戶，尤其是在中國的用戶，正在研發「冒牌」產品，這些仿冒版本可能以低價搶走客戶，並構成國家安全風險。一名知情人士透露，根據美國官員預估，未經授權的仿冒行為每年給矽谷實驗室造成數十億美元的利潤損失。

OpenAI證實，公司參與了Frontier Model Forum關於敵對蒸餾的資訊共享工作，並指出，公司近期向國會提交了一份關於相關實踐的備忘錄，其中指責中國公司DeepSeek（深度求索）試圖「搭OpenAI和其他美國前沿實驗室研發技術的便車」。

針對報導，Google、Anthropic和Frontier Model Forum皆拒絕置評。

蒸餾是一種利用比較早的「老師」AI模型訓練較新的「學生」模型的技術，學生模型能夠複製早期系統的功能，透過這項技術通常會比從頭開始建立原始模型的成本要低得多。某些形式的蒸餾已經被廣泛接受，甚至到AI實驗室的鼓勵，例如，當公司創建更小、更有效率的自有模型版本，或允許外部開發人員使用蒸餾技術來構建非競爭性技術的時候。

然而，當第3方未經授權使用蒸餾技術複製專有成果時，這項技術備受爭議，尤其是像中國或俄羅斯這樣的敵對國家。美國頂尖的AI實驗室警告，外國敵對勢力可能利用相關技術開發出缺乏安全防護措施的AI模型。

中國實驗室研發的大多數都是開源模型，這代表背後的AI系統中部份程式碼是公開的，用戶可以免費下載，並在自己的平台上運行，因此使用成本更低。這給美國AI公司帶來了經濟挑戰，美企押注客戶會付費使用他們的產品，以幫助抵銷他們在資料中心和其他基礎設施上投入的數千億美元。

蒸餾技術在2025年1月首次受到廣泛關注，當時DeepSeek推出R1模型，在AI領域引起轟動。《彭博》先前報導稱，在DeepSeek推出模型不久後，微軟和OpenAI就對這家中國新創是否從美企的模型中非法竊取了大量數據以創建R1展開了調查。

今年2月，OpenAI警告美國會議員，儘管美國政府加強了防止其產品被濫用的力道，DeepSeek仍持續使用日益複雜的手段從美國模型中提取結果。 OpenAI在提交給眾議院中國共產黨戰略競爭特別委員會的備忘錄中聲稱，DeepSeek正利用數據蒸餾技術開發其突破性聊天機器人的新版本。

川普政府官員表示，他們願意促進AI公司之間的資訊共享，以對抗敵對蒸餾。不過，知情人士透露，由於AI公司不確定在現有的反壟斷規範下，哪些資訊是可以共享以應對來自中國的競爭威脅，因此有關蒸餾的資訊共享仍有限。知情人士補充，如果美政府能提供更明確的指導，這些公司將從中受惠。

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