台股開盤》台積電、ABF載板衝刺 指數漲逾650點收復月線

台積電、ABF載板衝刺，指數漲逾650點收復月線。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場關注美伊停火進展，美股週一（6日）全收紅，台積電ADR漲0.80％，受此激勵，台股清明連假後在台積電開盤上漲帶動，指數開盤漲99.09點，以32671.52點開出。

在台積電開盤大漲40元，聯電、南亞科、華邦電、群聯等記憶體，欣興、南電、景碩等ABF載板三雄、AI、面板、矽智財等電子股也全面衝高，在電子股扮領頭羊，傳產與金融也全面走揚下，指數開高走高，漲逾650點，指數來到33223點，收復月線。

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中東戰爭尚未結束，投資人關注美伊停火的具體進展跡象，同時也聚焦於美國總統川普對伊朗的強硬警告，美國華爾街股市6日全面上漲。

道瓊指數上漲165.21點，或0.36%，收46669.88點。

那斯達克指數上漲117.16點，或0.54%，收21996.34點。

標普500指數上漲29.14點，或0.44%，收6611.83點。

費城半導體指數上漲82.72點，或1.06%，收7916.10點。

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