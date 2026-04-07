卡達40艘LNG空船閒置亞洲各處 ! 外媒「1句話」示警嚴重後果

卡達天然氣工廠持續關閉，約有40艘液化天然氣運輸船在亞洲各地閒置。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，昨日兩艘從卡達運載液化天然氣（LNG）的油輪嘗試駛出荷姆茲海峽，但經伊朗革命衛隊攔截後只能折返，荷姆茲海峽實質封鎖持續。據報導，目前卡達超過40艘液化天然氣（LNG）運輸船正閒置在亞洲各地，沒有貨物可運，凸顯全球能源供應鏈正遭遇前所未見的衝擊。

在伊朗無人機攻擊後，卡達被迫關閉其位於Ras Laffan的出口設施，加上荷姆茲海峽因中東戰事幾近封鎖，使原本應該流向全球市場的天然氣全面受阻。

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分析師指出，這場衝擊的核心在於供應端突然中斷。卡達作為全球最大LNG出口國之一，其位於Ras Laffan的設施在3月初遭攻擊後停產，隨後又遭遇進一步破壞，導致大量已調度的運輸船無法裝載貨物，只能在亞洲海域待命。這些空船的存在，直接反映出供應鏈斷裂的真實規模。

同時，荷姆茲海峽的封鎖進一步放大影響。自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，德黑蘭幾乎全面限制該航道通行，使連接波斯灣與全球市場的關鍵能源通道接近停擺。結果不只是物流延誤，而是整體市場運作被迫中斷。

這種情況已開始向需求端傳導。由於供應受限，部分國家不得不直接削減天然氣消費，以應對短缺壓力。市場從「價格波動」迅速轉變為「實體供應不足」，顯示能源危機已進入更嚴峻的階段。

根據國際液化天然氣進口國組織數據，目前全球約有800艘LNG運輸船在運行，但在供應與航道雙重受阻的情況下，部分船隊即使存在，也無法發揮實際運輸功能，進一步凸顯能源市場的結構性脆弱。

荷姆茲海峽實質封鎖持續，不僅天然氣船持續滯留，沙烏地阿美也對亞洲買家原油溢價上調至每桶高於地區基準價19.50美元，創歷史紀錄。高盛警告，能源危機已進入第三階段，能化原料成本衝擊正全面滲透亞洲出口導向經濟體。

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