IMF總裁：中東戰爭代表「每條路」都通往物價上漲、經濟放緩

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）週一（6日）表示，中東戰爭將導致通膨加劇和全球經濟成長放緩。喬治艾娃直言，即使衝突迅速解決，IMF預計仍將下調經濟成長預期、上調通膨預期。

《路透》報導，這場戰爭引發了全球能源供應史上最嚴重的混亂，由於伊朗有效封鎖了荷姆茲海峽，全球5分之1石油和天然氣運輸的關鍵要道，數百萬桶石油的生產被迫中斷。這場戰爭預計將成為IMF和世界銀行（World Bank）下週在華盛頓舉行的春季會議上，來自世界各地金融官員討論的焦點。

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IMF預計將在4月14日發佈的《世界經濟展望》中公佈一系列預測情境，在3月30日的一篇部落格文章當中，IMF曾暗示可能下調預期，理由是戰爭帶來的非對稱衝擊，以及金融環境趨緊。

喬治艾娃表示，如果沒有戰爭，國際貨幣基金原本預計，隨著世界各國經濟持續從疫情中復甦，機構對2026年和2027年全球經濟成長的預測將小幅上調至3.3％和3.2％。然而，如今所有道路都通往物價上漲和經濟放緩。

喬治艾娃指出，目前正處於一個充滿高度不確定性的世界，他列舉了地緣政治緊張局勢、科技進步、氣候衝擊和人口結構變化等因素。所有這些都代表「即使我們從這次的衝擊中恢復過來，也需要密切關注下一次衝擊」。

喬治艾娃表示，戰爭使全球石油供應減少了13％，相關影響波及石油、天然氣運輸，以及氦氣、化肥等相關供應鏈。喬治艾娃預估，即使敵對行動迅速結束，經濟也很快復甦，經濟成長預測仍將下調，以及通膨預測仍將上調，只是幅度相對較小，如果戰爭持續更久，對通膨和經濟成長的影響只會更大。

喬治艾娃補充，貧窮、脆弱且沒有能源儲備的國家將遭受最嚴重的打擊。他指出，許多國家幾乎沒有財政空間來幫助民眾應對戰爭造成的物價上漲，而物價上漲反過來也加劇了社會動盪的可能性。喬治艾娃表示，一些國家已經要求資金援助，但沒有透露這些國家的名稱。

這次的戰火帶來不對稱的影響，能源進口國受到的打擊最大，但即使是卡達這樣的能源出口國也感受到伊朗對能源生產設施襲擊的影響。喬治艾娃稱，卡達預計需要3到5年的時間才能恢復17％的天然氣產量。根據國際能源總署（IEA）報告，戰爭中共有72個能源設施遭到破壞，其中3分之1遭到嚴重破壞。

喬治艾娃強調，即使戰爭今天就停止，也會對世界其他地區產生持久的負面影響。

IMF、IEA和世銀的負責人上週表示，他們將共同努力評估戰爭對能源和經濟的影響。喬治艾娃提到，IMF也正在與聯合國世界糧食計畫署（World Food ​Programme，WFP）和糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization，FAO）針對糧食安全問題進行協商。

WFP在3月中旬表示，如果戰爭持續到6月，數百萬人將面臨嚴重飢餓，喬治艾娃則稱，IMF目前尚未看到糧食危機，但如果化肥供應受阻，就可能出現危機。

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