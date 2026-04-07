AI需求推高價格！三星預計Q1獲利增8倍 超越去年全年表現

三星預估Q1營業利潤為57.2兆韓元，超越去年全年表現。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）週二（7日）預估，今年第1季收益將成長逾8倍，超越去年全年利潤，遠超預期，主要是因為AI基礎設施的旺盛需求導致供應瓶頸，並推高了晶片價格。

《路透》報導，全球最大記憶體晶片製造商預估，今年1到3月期間，營業利潤為57.2兆韓元（約新台幣1.33兆元），分析師預測為40.6兆韓元（約新台幣9484.16億元），比去年同期的6.69兆韓元（約新台幣1562.78億元）成長了8倍多。

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這項創紀錄的業績幾乎是三星先前紀錄的3倍，去年第4季單季營業利潤為20兆韓元（約新台幣4672億元）。

三星已成為AI資料中心蓬勃發展的主要受惠者之一，而AI資料中心的蓬勃發展也限制了智慧手機、個人電腦（PC）和遊戲機所使用的傳統晶片供應，並導致今年第1季晶片價格就幾乎翻了一倍。

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，由於短缺持續，本季合約DRAM（動態隨機存取記憶體）晶片價格將成長50％以上。

梅瑞茲證券（Meritz Securities）分析師表示，由於客戶預期晶片價格會進一步上漲，實際合約價格也更高，因此三星的業績超出預期。分析師預估，三星晶片部門的營業利潤為54兆韓元（約新台幣1.26兆元），佔總利潤的95％，行動裝置部門利潤則預計達4兆韓元（約新台幣934.4億元）。

自美以對伊朗發動戰爭以來，能源成本的上漲引發了人們對AI資料中心需求降溫，以及關鍵晶片製造材料供應中斷的擔憂，這可能會減緩晶片製造商的成長趨勢。

NH投資證券（NH Investment & Securities ）資深分析師柳英浩（Ryu Young-ho）表示，人們愈來愈擔心記憶體價格上漲已經觸頂，現在看起來已經渡過了最初的上漲週期階段，進入了後期階段。關鍵問題在於三星如何與客戶簽訂長期合約，以維持自身半導體業務的收益。

集邦科技也提到，上週DRAM晶片現貨價格有所回落，顯示成長正在降溫，因為終端用戶需求難以消化居高不下的價格。現貨DRAM價格是指當前市場的價格，交易價格高於固定期限的合約價格。

這些擔憂加上Google上（3）月推出的名為TurboQuant的技術，都導致記憶體類股的拋售，自2月28日戰爭爆發以來，三星股價已下跌11％。儘管如此，今年至今三星仍漲了61％，去年則漲125％。週二（7日）首爾市場早盤，三星股價一度上漲4.6％，隨後漲幅些微收斂至3％左右。

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