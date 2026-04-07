被俄烏戰嚇到？中國10年賣掉一半美債

中國大幅減持美國公債，10年賣了近一半，創2008年低點，資金大量買進黃金。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》在今年2月時引述知情人士報導，中國監管機構要求國內主要金融機構減少對美國公債的曝險，加速撤出美國國債。然，外媒報導，中國在10年裡已賣掉近一半美債，目前持倉壓低至2008年金融海嘯以來的最低水準，隨後資金大舉增持黃金，這是一場持續多年的戰略性調整。

外媒指出，中國轉向黃金的背後，一個關鍵轉折點來自2022年西方凍結俄羅斯約3000億美元（約新台幣9.5兆元）外匯資產的事件，讓持有美元資產的「政治風險」首次被明確量化，也加速了中國調整策略。

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數據顯示，截至2026年1月，中國持有美債規模降至6944億美元（約新台幣22兆元），較2013年高點1.316兆美元（約新台幣42兆元）大幅縮水近一半。與此同時，中國央行持續增持黃金，目前黃金約占中國外匯存底約7%至10%，其比例仍不算高，但其上升趨勢明確。

報導指出，從節奏來看，中國減持美債的行動相當有紀律。2022年減持1732億美元（約新台幣5.5兆元），2023年再減508億美元（約新台幣1.6兆元），2024年進一步減少573億美元（約新台幣1.8兆元），並在2025年中觸及低點後略有回升。

與此同時，中國央行則持續增持黃金。自2024年起至2026年2月，已連續16個月買入黃金，官方儲備提升至約2309公噸。目前中國外匯存底總規模仍維持在3.35兆美元（約新台幣107兆元）以上，這意味著這並非資本外流，而是資產結構重組。

外媒指出，這種轉變並非中國單一行為，而是全球趨勢的一部分。

根據摩根士丹利分析，目前外資持有美債比例已降至32.4%，為1997年以來最低，遠低於金融海嘯時期的50%以上水準，顯示美債的國際買盤正在結構性流失，而今年2月底發生的伊朗戰爭，則進一步加劇這一趨勢。

在2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊後，各國央行連續五週減持美債，紐約聯準銀行託管資產減少超過900億美元（約新台幣2.8兆元），降至2012年以來低點。能源進口國如土耳其、印度與泰國，為了應對油價飆升與匯率壓力，被迫拋售美元資產以補充外匯。

分析師指出，市場反應也迅速體現在利率上。美國10年期國債殖利率在3月大幅上升35個基點，創下川普重返白宮以來最大單月漲幅，而未來一年美國仍需再融資約10兆美元（約新台幣319兆元）到期債務，使市場對資金需求與利率壓力的關注持續升溫。

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