英海事情報公司：荷姆茲海峽通行出現南北「雙通道」

受中東戰事影響，全球能源海運要道荷姆茲海峽的通行船舶數量大幅減少。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽不再是單一路徑，現今伊朗轉向「雙通道系統」，南線航道崛起尤其迅速，從4月2日啟動後，僅3天內就進入多船協同通行的階段。據報導，總部位於英國的海事情報公司 Windward指出，荷姆茲海峽通行變成「雙通道系統」，分別是伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的北部通道和沿阿曼海岸的南部新通道。

據報導，這條航道並不對所有人開放，荷姆茲海峽如今採取「許可制通行」，伊朗已對伊拉克相關船隻提供豁免，並優先放行。實際案例顯示，一艘巴拿馬籍蘇伊士型油輪載運約100萬桶Basrah Heavy原油，在未開啟AIS的情況下順利東行至馬來西亞。

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專家指出，這意味著航行權限正逐步與政治關係、貨物來源綁定，海上通道已從「國際公共資源」轉變為「策略分配工具」。

Windward分析報告顯示，周日共有 11 艘船舶穿越荷姆茲海峽，包括3艘駛入和8艘駛出。駛入船舶全部為油輪，駛出船舶包括油輪和貨船。駛出流量分布在兩條航線上：5艘船舶通過北部通道、3艘船舶選擇南部通道。

據報導，北部通道仍以伊朗伊斯蘭革命衛隊在拉臘克島附近的管控為核心。與此同時，沿阿曼海岸形成南部通道，使船舶能夠在原管控區之外通行。報告認為，近來海峽通行模式演變顯示軍事管控與新興外交協調機制並行。

數據顯示，在4月3-5日，通過南部通道通行的船舶分別為2艘、4艘、3艘。Windward認為，「航道的發展速度表明其已從初期有限使用，快速升級為規範化、協同化通航路線」。

在能源輸出方面，伊朗依舊維持高強度運作，但高度不透明。位於Kharg Island的裝載活動持續進行，僅4月2日就有6艘油輪進行裝貨，其中包含多艘受到OFAC制裁的船隻，透過AIS偽裝、換旗與關閉訊號等手段運輸原油與燃料油。

總裝載量已超過500萬桶，主要流向中國，且幾乎都在「黑航」狀態下進行。最新衛星影像更顯示仍有VLCC在外海等待裝貨，顯示出口動能尚未減弱。

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