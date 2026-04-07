2026年二手車保值排行榜出爐！5年折舊率最低車款一次看

購買新車後，最大的成本便來自於新車折舊。圖為豐田Tacoma。（彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕購買新車後，最大的成本便來自於新車折舊，越保值的車款在脫手時能賣出更好的價錢，能補貼換購下一輛車的費用，美國汽車數據機構iSeeCars分析2025年3月至2026年2月期間售出的逾95萬輛「車齡5年」二手車，計算其5年折舊率。結果發現，在5年折舊率最低（最保值）的前25款車中，以跑車／性能車與小型SUV為主，另包含部分皮卡與小型房車，整體而言，豐田（Toyota）表現最為突出，在前25名中占據10席。
iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）表示：「近期二手車5年折舊率下降，顯示過去12個月二手車需求上升，或供應仍顯不足，尚未回到疫情時期的水準，但各主要車型保值能力提升，顯示整體市場價值已出現明顯轉變。可能原因包括新車價格持續上漲，以及消費者信心下降，兩者都促使更多人轉向二手車市場。」
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根據數據，保時捷（Porsche）718 Cayman和保時捷911在5年後貶值最少，其次是雪佛蘭（Chevrolet）Corvette、豐田Tacoma、豐田Tundra和本田（Honda ）Civic。
以下是5年車齡折舊最低25款車，和5年後價格減少數值：
|排名
|車款
|車型分類
|5年平均折舊率
|
5年後價格減少數值
|1
|Porsche 718 Cayman
|跑車
|9.6%
|6,988美元（約225,014元新台幣）
|2
|Porsche 911
|跑車
|11.1%
|15,533美元（約500,163元新台幣）
|3
|Chevrolet Corvette
|跑車
|18.7%
|13,365美元（約430,353元新台幣）
|4
|Toyota Tacoma
|皮卡
|19.9%
|6,426美元（約206,917元新台幣）
|5
|Toyota Tundra
|皮卡
|21.2%
|8,746美元（約281,621元新台幣）
|6
|Honda Civic
|房車／掀背車
|22.9%
|5,828美元（約187,662元新台幣）
|7
|Subaru BRZ
|跑車
|23.7%
|8,489美元（約273,346元新台幣）
|8
|Toyota GR Supra
|跑車
|24.0%
|13,963美元（約449,609元新台幣）
|9
|Toyota RAV4 / RAV4 Hybrid
|SUV／油電混合
|25.2%
|7,731美元（約248,938元新台幣）
|10
|Toyota Corolla Hatchback
|掀背車
|25.5%
|6,220美元（約200,284元新台幣）
|11
|Toyota 4Runner
|SUV／油電混合
|25.5%
|10,697美元（約344,443元新台幣）
|12
|Lexus RC 300 / 350
|雙門跑車
|26.6%
|12,674美元（約408,103元新台幣）
|13
|Ford Mustang
|跑車
|26.8%
|9,205美元（約296,401元新台幣）
|14
|Toyota Corolla
|房車／掀背車
|27.6%
|6,328美元（約203,762元新台幣）
|15
|Toyota Sienna
|油電混合
|28.5%
|11,530美元（約371,266元新台幣）
|16
|Honda HR-V
|SUV
|28.8%
|7,645美元（約246,169元新台幣）
|17
|Honda CR-V
|SUV
|28.9%
|8,946美元（約288,061元新台幣）
|18
|Subaru Crosstrek
|SUV
|29.1%
|7,867美元（約253,317元新台幣）
|19
|Subaru Impreza
|旅行車
|29.2%
|7,759美元（約249,840元新台幣）
|20
|Subaru WRX
|房車
|29.8%
|10,146美元（約326,701元新台幣）
|21
|Toyota Corolla Hybrid
|油電混合
|30.1%
|7,464美元（約240,341元新台幣）
|22
|Ford Ranger
|皮卡
|30.2%
|10,078美元（約324,512元新台幣）
|23
|Honda Accord
|房車
|30.5%
|8,654美元（約278,659元新台幣）
|24
|Mazda MX-5 Miata / MX-5 Miata RF
|跑車
|31.5%
|11,157美元（約359,255元新台幣）
|25
|Toyota Prius
|油電混合
|32.1%
|9,179美元（約295,564元新台幣）
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