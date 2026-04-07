2026年二手車保值排行榜出爐！5年折舊率最低車款一次看

購買新車後，最大的成本便來自於新車折舊。圖為豐田Tacoma。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕購買新車後，最大的成本便來自於新車折舊，越保值的車款在脫手時能賣出更好的價錢，能補貼換購下一輛車的費用，美國汽車數據機構iSeeCars分析2025年3月至2026年2月期間售出的逾95萬輛「車齡5年」二手車，計算其5年折舊率。結果發現，在5年折舊率最低（最保值）的前25款車中，以跑車／性能車與小型SUV為主，另包含部分皮卡與小型房車，整體而言，豐田（Toyota）表現最為突出，在前25名中占據10席。

iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）表示：「近期二手車5年折舊率下降，顯示過去12個月二手車需求上升，或供應仍顯不足，尚未回到疫情時期的水準，但各主要車型保值能力提升，顯示整體市場價值已出現明顯轉變。可能原因包括新車價格持續上漲，以及消費者信心下降，兩者都促使更多人轉向二手車市場。」

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根據數據，保時捷（Porsche）718 Cayman和保時捷911在5年後貶值最少，其次是雪佛蘭（Chevrolet）Corvette、豐田Tacoma、豐田Tundra和本田（Honda ）Civic。

以下是5年車齡折舊最低25款車，和5年後價格減少數值：

排名 車款 車型分類 5年平均折舊率 5年後價格減少數值 1 Porsche 718 Cayman 跑車 9.6% 6,988美元（約225,014元新台幣） 2 Porsche 911 跑車 11.1% 15,533美元（約500,163元新台幣） 3 Chevrolet Corvette 跑車 18.7% 13,365美元（約430,353元新台幣） 4 Toyota Tacoma 皮卡 19.9% 6,426美元（約206,917元新台幣） 5 Toyota Tundra 皮卡 21.2% 8,746美元（約281,621元新台幣） 6 Honda Civic 房車／掀背車 22.9% 5,828美元（約187,662元新台幣） 7 Subaru BRZ 跑車 23.7% 8,489美元（約273,346元新台幣） 8 Toyota GR Supra 跑車 24.0% 13,963美元（約449,609元新台幣） 9 Toyota RAV4 / RAV4 Hybrid SUV／油電混合 25.2% 7,731美元（約248,938元新台幣） 10 Toyota Corolla Hatchback 掀背車 25.5% 6,220美元（約200,284元新台幣） 11 Toyota 4Runner SUV／油電混合 25.5% 10,697美元（約344,443元新台幣） 12 Lexus RC 300 / 350 雙門跑車 26.6% 12,674美元（約408,103元新台幣） 13 Ford Mustang 跑車 26.8% 9,205美元（約296,401元新台幣） 14 Toyota Corolla 房車／掀背車 27.6% 6,328美元（約203,762元新台幣） 15 Toyota Sienna 油電混合 28.5% 11,530美元（約371,266元新台幣） 16 Honda HR-V SUV 28.8% 7,645美元（約246,169元新台幣） 17 Honda CR-V SUV 28.9% 8,946美元（約288,061元新台幣） 18 Subaru Crosstrek SUV 29.1% 7,867美元（約253,317元新台幣） 19 Subaru Impreza 旅行車 29.2% 7,759美元（約249,840元新台幣） 20 Subaru WRX 房車 29.8% 10,146美元（約326,701元新台幣） 21 Toyota Corolla Hybrid 油電混合 30.1% 7,464美元（約240,341元新台幣） 22 Ford Ranger 皮卡 30.2% 10,078美元（約324,512元新台幣） 23 Honda Accord 房車 30.5% 8,654美元（約278,659元新台幣） 24 Mazda MX-5 Miata / MX-5 Miata RF 跑車 31.5% 11,157美元（約359,255元新台幣） 25 Toyota Prius 油電混合 32.1% 9,179美元（約295,564元新台幣）

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