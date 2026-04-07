總笑說「我很好」！1件意外揭開7旬婦「極限生活」

總笑說「我很好」！直到因營養不良送醫，才揭開7旬婦「極限生活」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1位79歲老婦總對兒子說：「你父親有留錢」、「我很好」，兒信以為真，直到某天電話無人接聽，當他趕到家發現母親倒在客廳，送醫診斷竟因營養不良導致中風，才揭發母親為不增加兒子負擔，每月只有10萬日圓（約新台幤2萬）維生，為了減少開支，每天只吃2餐，也很少開冷氣，幾乎不出門，在得知母親平時過著「極限生活」後，讓兒後悔不已，並懊悔將「我很好」當真。

日媒報導，在東京１家公司上班的健一（化名）回憶道：「我一直覺得媽媽很堅強，所以覺得一切都會好起來的」。

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他指出，母親節子（化名）多年來一直做全職家庭主婦，在丈夫去世後獨自住在鄉下的一處住宅區，雖然母親每月收入約10萬日圓，這筆錢不算多，但健一並不覺得特別擔心，因為母親總是說：「你父親留了些錢，想想你自己的家人就好。」

而健一從未問過母親她到底有多少錢，他不太願意去探究父母的財務狀況。然而，這種「一切都會好起來的」的想法，其實是建立在1種虛假的安全感之上的。

節子居住的公寓每月租金是4萬日圓（約新台幣8000元），為了用剩下的錢維持生計，節子把開銷削減到了最低限度，她放棄了以前上的體操課，幾乎不出門，每天只吃兩餐簡單的飯菜，而且大多是自己做的，她也盡量少用冷氣。即便如此，健一打電話時，母親總是笑著接聽，「我很好，不用擔心，我沒事」。

而當健一回家探望，她看起來也沒什麼特別的煩惱，相反，她甚至笑著說：「你放心吧，我沒浪費錢。」健一相信了她的話。

幾年前，健一擔心母親獨自生活，在父母家放了1個有監控功能的電水壺，這個電水壺會在熱水用完時向他的智慧型手機發送通知。有１天，他發現自己竟然沒有收到任何通知。

「咦…母親今天１次都沒用過？」以前水壺每天都會響好幾次，他覺得肯定出了什麼事，便打電話過去，卻始終無人接聽，察覺到不對勁，健一趕緊趕到父母家，發現母親倒在客廳裡，他立即​​被救護車送往醫院，經診斷為中風，雖然保住了性命，但她右邊身體留下了輕微的癱瘓。醫生解釋說，這可能是營養不良、脫水以及高溫共同作用的結果。

在醫院裡，節子低聲說道：「我一直克制自己，不想成為你的負擔……但最終還是這樣了。」 她又輕聲補充道：「我害怕錢不夠用……所以盡量省著花。」 健一聽到這些話，終於明白了。母親那句「我沒事」其實是她體貼入微的安慰，不想讓他感到負擔。

出院後，健一重新檢視了與母親的關係，除了每天打電話，他也開始定期探望母親，此外，他也透過社區綜合支援中心開始使用日托和送餐服務，而母親也從最初「我不想成為周圍人的負擔」，變成「依賴他人並不是壞事。」

另一方面，健一懊悔地反思道：「我當初把母親的『我沒事』當真了。」如果我當時告訴她，依靠別人並不是什麼壞事，也許媽媽就不會暈倒了，這種感覺至今仍縈繞在他的心頭。

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