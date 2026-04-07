老本被掏空！退休族最易「忽略」的6項驚人開銷

退休族最易「忽略」的6項驚人開銷。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價高漲，預測未來的退休支出越來越難，為了讓人們盡早為退休做更完善的準備，專家根據退休的客戶，整理出最易被忽略的6項令人驚訝開支。

《Gobankingrates》報導，以下6項驚人開銷，是退休族最易忽略的事，若不想為時已晚才被考慮，專家建議上班族在離開職場前，最好先做好因對策略。

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1.增加旅行和嗜好支出

工作不僅能帶給你收入，還能讓你忙碌起來。但退休後，你會突然發現自己每天都在尋找娛樂。

《金錢運作之道》的作者馬修斯指出，退休初期，往往身體健康、精力充沛，還有很多想做的事情，隨著旅行和嗜好增加，你的預算很快就會耗盡。

2.為家庭提供經濟援助

退休人員通常也希望在經濟上幫助子女或孫子女，這可能包括應對健康危機、支付大學學費、幫助支付首付等等。

塞克斯頓諮詢集團財務顧問塞克斯頓經常在他的退休客戶身上看到這種情況。他說，我的許多客戶提供的幫助比他們預期的還要多，但是慷慨而不加約束，會危及他們的長期安全。

3.不斷上漲的住房成本

很多退休人員認為，既然他們已經還清了房貸，就不必擔心不斷上漲的房價了。

然而房屋保險和房產稅每年都會上漲，而且往往漲幅超過通膨率，這還不包括維護和維修費用。塞克斯頓表示，房主每年應該拿出房屋價值的1%到 3%用於房屋維護，但實際上很少有退休人員這樣做。

4.汽車維修成本上漲

同樣的道理，即使你已經還清了車貸，也不代表它就不用花錢了。汽車保養費用會隨著車齡增長而增加，而不是減少。金融和債務律師泰恩經常看到她的退休客戶因為低估汽車成本而陷入困境。

「維修往往費用昂貴且時間緊迫，迫使退休人員在動用積蓄或借貸之間做出選擇，」泰恩解釋。

5.高昂的醫療費用

你以為醫療保險能涵蓋退休後的所有醫療費用嗎？愛德華瓊斯理財規劃師斯滕茨指出，牙科、視力、聽力、長期照護和自費處方藥等醫療保健費用，常常讓我的退休客戶感到意外。

6.長期護理

長期照護費用很快就會變得非常昂貴。根據美國老齡委員會統計，即使是養老院的合住房間，平均每年也要花費11萬9340美元（約新台幣381.88萬），而單人房間的平均費用則為13萬6948 美元（約新台幣438.23萬）。

Legacy Counsellors遺產規劃律師奎因（Kevin Quinn）認為，長期照護讓太多退休人員破產。

奎因指出，大約10分之7的退休人員在某個階段需要長期護理，平均入住時間為3年。」 這個數字並不樂觀。

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