荷姆茲海峽全面封鎖？市場全被「它」誤導 華爾街分析師實地考察揭露實況

荷姆茲海峽全面封鎖？華爾街分析師實地考察揭露實況。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當世界各地的石油交易商透過分析衛星圖像和官方聲明，以尋找荷姆茲海峽真實狀況，華爾街1家研究機構採取不同做法，直接派1名分析師進入衝突地區，根據第一手資訊發現，每天仍有4至5艘油輪通過，但AIS上完全沒有信號，且近幾日通行量已回升至每日約15艘。

CNBC報導，今年早些時候，Citrini Research曾發佈了1份撼動市場的看跌人工智慧報告。Citrini表示，已派遣1名分析師前往阿曼的穆桑達姆半島（Musandam Peninsula），並搭船親身觀察伊朗和美國之間緊張局勢升級期間的航運活動。該分析師觀察結果，對當前市場普遍認為這條關鍵石油運輸通道已被實質封鎖的說法提出質疑。

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由於該事件的敏感性公司並未透露分析師姓名，根據這位分析師發現，船隻仍在海峽中通行，而且根據該公司在Substack上發布的報告，近幾日交通量有所回升，達到每天約15艘。雖然遠低於正常水平，但這一交通流量表明，中斷是局部的，而不是完全中斷。

Citrini的推文寫道：“每天有4到5艘油輪通過，然AIS（船舶自動識別系統）上完全沒有信號。他們說，實際的油輪數量比數據顯示的要多，而且在過去幾天裡，通過荷姆茲海峽的油輪數量一直在加速增加。”

AIS是1種船舶追蹤系統，用於廣播船舶的位置、速度、身分和航線。 Citrini 指出，實際貨運量高於報告數據，因為許多船舶會關閉應答器，因此無法在官方追蹤系統中被偵測到。

Citrini尚未回覆CNBC的置評請求。

根據Substack上的推文，分析師對漁民、走私者和地區官員的採訪表明，伊朗採取選擇性放行的方式。油輪在通過伊朗領海附近水域前必須獲得批准，這與其說是封鎖，不如說更像是一個“功能性檢查站”。

Citrini表示，這凸顯我們對這場衝突的看法較為微妙，無法簡單歸納為「海峽開放等於油價下跌」或「海峽封鎖等於油價暴漲」。

當然，這些發現僅來自單一實地調查與個別觀察，且在資訊透明度有限情況下，難以獨立驗證。

Citrini預期，能源供應干擾將持續較長時間，並使油價長期包含風險溢價。因此，其投資策略偏好較長天期的原油部位，例如相較於近月合約，更看好2026年12月的西德州原油 （WTI） 期貨。

Citrini 表示，我們認為中斷會持續，新的常態將包含長期風險溢價。但未來4至6週內，運輸量可能回升至衝突前約50%的水準。」

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