擁1500萬元資產堅決不給兒孫！79歲阿公下場曝光

退休時財務自主、不虞匱乏，是許多人努力工作的目標，但如果不擇一切為了達成這個目標，可能失去其他珍貴的事物。老人示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休時財務自主、不虞匱乏，是許多人努力工作的目標，但如果不擇一切為了達成這個目標，可能失去其他珍貴的事物。日本一名79歲男子義雄（化名）10年前喪妻後便一直獨自生活，領著每月18萬日圓（約3.66萬元新台幣）的退休年金，加上過去工作累積的錢，如今他的金融資產累計超過7500萬日圓（約1527萬元新台幣），乍看之下生活無虞，但義雄卻有著極大的遺憾，就是與52歲的長子誠（化名）的關係十分疏離，主要是義雄幾乎未曾提供誠一家金錢上的援助，對於孫子的支援或贈與，他也始終認為「應該先確保自己的生活」，但近期在大病一場後，義雄對此事相當後悔，甚至感嘆「我一直只想著要留下錢。但現在開始思考，真正想留下的，真的只有那些嗎？」。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，義雄的信念一直是：「老後要靠自己，不依賴任何人。」因此幾乎未曾提供兒子一家金錢援助，他認為：「自己的老後資金就該自己準備，這本來就是理所當然的事。」

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但事實上，義雄的生活相當穩定。擁有自住房產且無貸款負擔，日常開支也控制得宜，因此資產並未明顯減少。

然而，義雄與家人的距離卻在不知不覺中拉大，目前一年大概見面幾次而已，聯絡也僅維持最低限度。這背後的轉折點，出現在長子誠的求助。當時誠先生因子女升學費及房貸壓力增加，希望能短期獲得經濟支援。

結果這番要求卻被義雄當場拒絕，義雄稱，他當時毫不猶豫地說：「這種事應該要你們自己解決」、「一旦開始幫忙，就沒完沒了，我認為保護自己的資產才是最優先」。

當下誠先生沒有多說什麼，但從此之後，聯絡明顯減少。幾個月後，久違見面時，誠先生淡淡地對他說：「說到底，你只是為自己而活吧。」這句話對義雄而言，是始料未及的打擊。他說：「我一直以為自己做的是對的。不給任何人添麻煩，守住自己的生活，這才是最重要的。」

之後義雄因身體不適住院，他更深刻地面對現實。雖然緊急聯絡人登記的是長子，但聯繫上對方花了一段時間，最終長子仍趕到醫院，但態度明顯帶著距離。義雄說：「該做的事他都有做，但也就僅此而已。」出院返家後，他第一次強烈感受到孤獨感。

之後，義雄主動聯絡誠先生，表示想為過去的事情道歉。不過雙方的關係並未立即修復，義雄坦言：「我感覺得到那種『現在才說這些有什麼用』的氛圍。」儘管目前兩人的關係仍未完全恢復，但已開始慢慢增加對話的機會。

義雄感嘆地說：「我一直只想著要留下錢。但現在開始思考，真正想留下的，真的只有那些嗎？」

報導建議，守住資產固然重要，但當它成為唯一目標時，也可能失去其他珍貴的事物。老後的準備，並不只是金錢的問題。如何使用資產、與誰建立關係，這些選擇或許才是影響人生最後階段的關鍵。

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