美股收盤》美伊停火進展受矚目 美股全收紅、台積電ADR漲0.80％

投資人關注美伊停火的具體進展跡象，同時也聚焦於美國總統川普對伊朗的強硬警告，美國華爾街股市6日全面上漲。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰爭尚未結束，投資人關注美伊停火的具體進展跡象，同時也聚焦於美國總統川普對伊朗的強硬警告，美國華爾街股市6日全面上漲。

綜合媒體報導，儘管川普不斷威脅伊朗，伊朗也對美國展現強硬姿態，但外媒報導指出，美國、伊朗以及區域調停國仍持續針對潛在停火條件進行討論，這給投資人帶來些許信心。美股三大指數全面小幅上漲，其中標普500與那斯達克指數連續第四個交易日收紅，創下自1月以來最長連漲紀錄。

請繼續往下閱讀...

焦點個股方面，Meta下跌0.25%、蘋果上漲1.15%、Alphabet上漲1.43%、微軟下跌0.16%、亞馬遜上漲1.44%。輝達上漲0.14%、AMD上漲1.23%、台積電ADR上漲0.80，收在341.76美元。

道瓊指數上漲165.21點，或0.36%，收46,669.88點。

那斯達克指數上漲117.16點，或0.54%，收21,996.34點。

標普500指數上漲29.14點，或0.44%，收6,611.83點。

費城半導體指數上漲82.72點，或1.06%，收7,916.10點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法