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法國央行賣光存在紐約129噸黃金 爽賺4700多億

2026/04/06 22:46

法國央行表示，已經將存在紐約的129噸黃金賣掉。（彭博資料照）法國央行表示，已經將存在紐約的129噸黃金賣掉。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕法國央行（BdF）表示，已經將儲存在紐約最後一批黃金賣掉，規模約129公噸，同時再從歐洲買了等量且符合當前標準的黃金，法國央行因金價上漲而獲得128億歐元（約台幣4723億）的收益，目前所有的黃金儲備都回到巴黎，順利完成黃金歸國任務。

綜合《法廣》等外媒報導，法國是世界領先的黃金持有國之一，自 1920 年代末以來，一直將其部分金條存放在紐約聯邦儲備銀行。

然而，在 1960 年代，隨著美國終止布列敦森林制度（該體系實際上阻止外國政府用美元兌換黃金），將黃金儲備運回國內的行動開始了。自 2005 年以來，法國央行一直在逐步用符合現代國際標準的金條取代舊的、非標準的金條。1963 年至 1966 年間，法國央行將其大部分黃金儲備從美國聯邦儲備系統和英格蘭銀行（英國央行）轉移出去。

資料顯示，法國央行於 2025 年 7 月至 2026 年 1 月期間更換其在美國持有的黃金，但並沒有提煉和運輸這些黃金，而是選擇出售，並在歐洲購買新的金條。

法國央行總裁Francois Villeroy de Galhau 表示，將新金條留在巴黎的決定並非出於政治動機，因為法國央行購買的高標準金條是在歐洲市場買的。

由於金價上漲，此舉讓法國央行獲得的128億歐元的資本利得，使其在 2025 會計年度實現 81 億歐元（約台幣2989億）的淨利，2024 年則是淨損77 億歐元（約台幣2841億）。

法國黃金儲備總量仍保持不變，約 2437 噸，這些黃金現在全部儲存在法國央行金庫。

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